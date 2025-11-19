Тетяна Песик опинилася в епіцентрі російської атаки на Тернопіль: "Хвилею віднесло від дверей"

За словами Песик, нічна атака була надзвичайно потужною.

Вибухи пролунали буквально поруч із її оселею: акторку відкинуло вибуховою хвилею, а вікна у квартирі хоч і залишилися цілими, але самостійно відчинилися від ударної сили.

Зірка запевнила, що фізично не постраждала, однак емоційно пережите було дуже болючим.

"Сказати, що я очманіла, то нічого не сказати. Біля мене всі 'прильоти' сьогодні (19 листопада - прим. ред.). Поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна на диво цілі, але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе", - поділилась акторка.

Тетяна Песик опинилася в епіцентрі вибухів у Тернополі (скріншот)

Що відомо про обстріл Тернополя

У ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю, застосувавши як дрони-камікадзе, так і ракети.

Унаслідок атаки в місті пошкоджено житлові будинки, є численні жертви.

Повідомляється про 16 загиблих та понад 60 поранених. Одну з багатоповерхівок зруйновано прямим влучанням - на місці триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Окрім цього, міська влада повідомила про тимчасові ускладнення в роботі громадського транспорту через наслідки обстрілу та аварійні роботи.