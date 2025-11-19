ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогу

Середа 19 листопада 2025 10:29
Михайло Клименко з гурту ADAM (скріншот із відео)
Автор: Катерина Собкова

Стало відомо, що український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM, має серйозні проблеми зі здоров'ям і зараз перебуває в комі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram на сторінці групи.

ADAM бореться за життя: що відомо

Артист уже два місяці бореться з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом.

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - сказано в повідомленні.

Стан артиста залишається стабільно важким. Лікарі продовжують боротьбу за його життя, проте процес лікування потребує значних фінансових витрат. Один день у медзакладі обходиться у понад 25 тисяч гривень.

Родина та друзі Клименка звернулися до українців із проханням про підтримку. Вони зазначають, що будь-яка допомога має значення, адже тривале лікування створює серйозне фінансове навантаження.

Для збору коштів близькі відкрили конверт.

Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогуМихайло Клименко у комі (фото: instagram.com/adamukraine)

Зазначимо, що раніше гурт скасував заплановані на листопад концерти у Львові, Чернівцях та Дніпрі. Тоді колектив не розкрив причину, а багато фанів у коментарях під постом почали обурюватися.

Що відомо про гурт ADAM

Гурт ADAM було засновано 2015 року в Києві Михайлом Клименком - композитором, автором пісень і музикантом - і Сашею Норовою, яка є вокалісткою, актрисою, танцівницею і художницею.

Від самого початку діяльності колектив зосереджувався на створенні музики з виразним поетичним і соціальним змістом.

У своїх композиціях учасники порушують важливі соціальні теми, досліджують досвід кохання, стосунків і взаємодії між людьми.

Окрему впізнаваність гурту приносить їхній творчий підхід до зйомок відеокліпів: Норова та Клименко часто самі виступають режисерами, операторами, стилістами та декораторами.

ADAM також відомий своїми перформансами, які об'єднують музику з елементами театралізованих шоу, створюючи особливу атмосферу і візуальний стиль.

Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогуГурт на виступі (фото: instagram.com/adamukraine)

