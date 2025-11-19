Татьяна Песик оказалась в эпицентре российской атаки на Тернополь: "Волной отнесло от дверей"

По словам Песик, ночная атака была чрезвычайно мощной.

Взрывы прогремели буквально рядом с ее домом: актрису отбросило взрывной волной, а окна в квартире хоть и остались целыми, но самостоятельно открылись от ударной силы.

Звезда заверила, что физически не пострадала, однако эмоционально пережитое было очень болезненным.

"Сказать, что я обалдела, то ничего не сказать. Возле меня все 'прилеты' сегодня (19 ноября - прим. ред.). Рядом все горит, бахкает и в дыму. Меня волной отнесло от двери. Окна на удивление целы, но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя", - поделилась актриса.

Татьяна Песик оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе (скриншот)

Что известно об обстреле Тернополя

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю, применив как дроны-камикадзе, так и ракеты.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, есть многочисленные жертвы.

Сообщается о 16 погибших и более 60 раненых. Одна из многоэтажек разрушена прямым попаданием - на месте продолжается спасательная операция, работают экстренные службы.

Кроме этого, городские власти сообщили о временных осложнениях в работе общественного транспорта из-за последствий обстрела и аварийных работ.