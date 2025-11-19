Тетяна Песик опинилася в епіцентрі російської атаки на Тернопіль: "Хвилею віднесло від дверей"

Відома акторка й гумористка Тетяна Песик опинилася поруч із місцем вибухів під час нічної атаки росіян на Тернопіль 19 листопада. Артистка розповіла, що "прильоти" сталися буквально за кілька метрів від її дому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

За словами Песик, нічна атака була надзвичайно потужною.

Вибухи пролунали буквально поруч із її оселею: акторку відкинуло вибуховою хвилею, а вікна у квартирі хоч і залишилися цілими, але самостійно відчинилися від ударної сили.

Зірка запевнила, що фізично не постраждала, однак емоційно пережите було дуже болючим.

"Сказати, що я очманіла, то нічого не сказати. Біля мене всі 'прильоти' сьогодні (19 листопада - прим. ред.). Поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна на диво цілі, але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе", - поділилась акторка.

Тетяна Песик опинилася в епіцентрі вибухів у Тернополі (скріншот)

Що відомо про обстріл Тернополя

У ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю, застосувавши як дрони-камікадзе, так і ракети.

Унаслідок атаки в місті пошкоджено житлові будинки, є численні жертви.

Повідомляється про 16 загиблих та понад 60 поранених. Одну з багатоповерхівок зруйновано прямим влучанням - на місці триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Окрім цього, міська влада повідомила про тимчасові ускладнення в роботі громадського транспорту через наслідки обстрілу та аварійні роботи.