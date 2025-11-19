ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Татьяна Песик оказалась в эпицентре российской атаки на Тернополь: "Волной отнесло от дверей"

Среда 19 ноября 2025 12:30
UA EN RU
Татьяна Песик оказалась в эпицентре российской атаки на Тернополь: "Волной отнесло от дверей" Татьяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная актриса и юмористка Татьяна Песик оказалась рядом с местом взрывов во время ночной атаки россиян на Тернополь 19 ноября. Артистка рассказала, что "прилеты" произошли буквально в нескольких метрах от ее дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

По словам Песик, ночная атака была чрезвычайно мощной.

Взрывы прогремели буквально рядом с ее домом: актрису отбросило взрывной волной, а окна в квартире хоть и остались целыми, но самостоятельно открылись от ударной силы.

Звезда заверила, что физически не пострадала, однако эмоционально пережитое было очень болезненным.

"Сказать, что я обалдела, то ничего не сказать. Возле меня все 'прилеты' сегодня (19 ноября - прим. ред.). Рядом все горит, бахкает и в дыму. Меня волной отнесло от двери. Окна на удивление целы, но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя", - поделилась актриса.

Татьяна Песик оказалась в эпицентре российской атаки на Тернополь: &quot;Волной отнесло от дверей&quot;Татьяна Песик оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе (скриншот)

Что известно об обстреле Тернополя

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю, применив как дроны-камикадзе, так и ракеты.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, есть многочисленные жертвы.

Сообщается о 16 погибших и более 60 раненых. Одна из многоэтажек разрушена прямым попаданием - на месте продолжается спасательная операция, работают экстренные службы.

Кроме этого, городские власти сообщили о временных осложнениях в работе общественного транспорта из-за последствий обстрела и аварийных работ.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского