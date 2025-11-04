ua en ru
Телефонував другу в СБУ: Крутоголов з "Дизель Шоу" зізнався, як посварився з хейтером

Вівторок 04 листопада 2025 15:08
Телефонував другу в СБУ: Крутоголов з "Дизель Шоу" зізнався, як посварився з хейтером Єгор Крутоголов (фото надане артистом)
Автор: Іванна Пашкевич

Художній керівник і актор "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов зізнався, як реагує на хейт у соцмережах, та згадав кумедний випадок, коли не витримав і вирішив з’ясувати особу коментатора.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Артист визнав, що в інтернеті завжди знайдуться люди, яким подобається "виплескувати негатив", і зізнався, що намагається не брати все близько до серця.

"Намагаєшся тримати баланс і розуміти, що якщо це просто хейт - зрозуміло, це хейт заради хейту. Якщо є конструктив - прислухаєшся, щось візьмеш до уваги. А так людей злих багато, особливо зараз, особливо в інтернеті. Чомусь людям це приносить задоволення - написати якусь "какашку", аніж слова добра" - поділився актор.

Він додав, що сприймає негативні коментарі як частину публічності, адже "якщо ти щось робиш - реакція все одно буде".

Телефонував другу в СБУ: Крутоголов з &quot;Дизель Шоу&quot; зізнався, як посварився з хейтеромЄгор Крутоголов (фото: instagram.com/dizelmano)

"Комент - це вже реакція, це вже непогано, якщо ти викликаєш якусь реакцію. Але якщо викликаєш тільки негатив, то вже треба задуматись. Інтернет не є віддзеркаленням реальності, в реальному житті я бачу багато людей, які посміхаються, дякують. Дуже приємно, що люди розуміють, наскільки зараз нелегко веселити під час війни" - зазначив Крутоголов.

Та попри спокійне ставлення до критики, одного разу коментар у мережі все ж вивів актора з рівноваги.

Він розповів, що суперечка стосувалася не "Дизель Шоу", а його улюбленого виду спорту - "Формули-1".

"Був один момент, коли я повівся. Він не пов’язаний з "Дизель Шоу". Я дуже великий фанат автоперегонів, особливо "Формули-1". І колись якийсь тип написав щось фривольне про зірку "Формули-1", чотириразового чемпіона Себастьяна Феттеля. Я не був його фанатом, але мене зачепило. Хто ти такий, щоб казати таке про добру людину, яка підтримує Україну?" - згадав актор.

Телефонував другу в СБУ: Крутоголов з &quot;Дизель Шоу&quot; зізнався, як посварився з хейтеромЄгор Крутоголов (фото: instagram.com/dizelmano)

Єгор розповів, що емоційно втягнувся в суперечку і навіть звернувся по допомогу до знайомого з СБУ.

“І тут цей коментатор пише, що Феттель якийсь нездара і так далі. І я зачепився. А він мені таких насував! І так стало образливо, що я навіть зателефонував своєму другу в СБУ і кажу: "Ти можеш пробити, хто це такий?". І мені пробили, дали його дані, і я вже пишу йому" - пригадав гуморист.

“А в нього там на аватарці якийсь символ, він там Родіон Роттердамович. Я йому: "Петро Львович, який мешкає за адресою такою-то, поговоримо?". А він такий: "А де ти взяв мою адресу?". Я кажу: "А ти думав, що можна кому завгодно насувати і робити те, що хочеш?". І він так трошечки присів, а потім знов як насував мені!” - продовжив він зі сміхом.

За словами художнього керівника "Дизель Студіо", після цього він зрозумів, що витратив надто багато енергії на безглузду суперечку в інтернеті.

"Потім я зрозумів, що він там не мешкає, мабуть. Але я стільки гніву витратив, енергії, що потім зрозумів - це марнотратство. На це витрачати час точно не потрібно" - підсумував Крутоголов.

