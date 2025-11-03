Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: "У 6 років він став чемпіоном України"

В інтерв’ю РБК-Україна артист поділився, як зародилося це хобі, скільки зусиль і коштів потребує шлях до великого автоспорту, а також які спільні мрії об’єднують їхню родину.

“Це я винуватий в цьому двіжняку. Ще до його появи, до його зачаття, я вирішив, що у мене буде син, назву його Лев і він буде чемпіоном світу з автоперегонів”, - розповів Крутоголов.

За словами гумориста, спершу ідея сприймалася жартома, але з часом переросла у реальний спортивний шлях.

"Моя дружина спочатку посміялася з цього, але потім, в 4 роки, я його посадив в карт і ми почали, у 6 він став чемпіоном України. Я його вів до цього, зацікавлював", - додав артист.

Крутоголов зізнався, що з перших років життя сина створював для нього власний світ автоспорту - з казками, історіями та навіть азбукою машин.

Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)

"Наприклад написав чотири глави казки, яка починалася словами: "Привіт, мене звати Лев і я чемпіон світу з автоперегонів". І я читав йому її на ніч, коли він був маленьким. Дарував йому машинки з історією. Розповідав йому легенди про автоспорт. Зробив йому азбуку, цифрову. Де А - "Ауді", Б - "БМВ", В - "Вольво" і так далі", - поділився Єгор.

Актор наголосив, що хотів не просто виховати спортсмена, а насамперед знайти те, що їх об’єднає як батька і сина.

"Я хотів вигадати якусь справу, яка нас об’єднає. Бо я хотів не лише сина, а й дружбана. Не хотів, щоб у 18 він випурхнув кудись і забув про мене. Звісно, я привчав його до цього через цікавість, через любов. Бо я бачив приклади, коли це робиться "через палку", і це не працює. І йому зайшло ще у ранньому віці. Тепер я не можу це назвати просто моєю мрією. Це наша спільна мрія, до якої ми йдемо”, - зазначив комік.

Розповідаючи про спільну ціль, актор не приховував - мрія у них амбітна.

"Мрія - це "Формула-1". Ми розуміємо, що це дуже велика мрія, до якої доторкнутися навіть - шанси дуже маленькі. Але я вважаю, що цілі собі треба ставити найвищі, і шлях до цієї цілі вже зробить тебе кращим та загартує", - пояснив артист.

Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)

Єгор із гордістю додав, що його син уже має значні досягнення у спорті.

"Але він вже зробив цього року непростий шлях до того досягнення. Це найкрутіша, найстатусніша гонка у світі картингу - це Чемпіонат світу серед дорослих вже. І там він посів третє місце - для мене це перемога. Українців на подіумі не було ніколи, це окремий привід для гордості", - розповів художній керівник "Дізель Студіо".

Водночас він наголошує: хобі сина - дороге задоволення, яке вимагає серйозних ресурсів.

"Наша задача лише довести його до цієї серйозної машини, цей шлях дуже дорогий. Звісно, що на цьому етапі мені буде нереально фінансувати його кар'єру. І тому я зрозумів, що повинен стати не тільки батьком, психологом, спонсором, як я був до цього. Тепер я маю стати ще й спортивним менеджером, який знайде бюджет для того, щоб допомогти йому йти до цілі, яка для нього абсолютно досяжна в плані його майстерності та досвіду", - пояснив гуморист.

Попри всі виклики, Єгор зізнається, що вже зараз пишається сином і тим, що вони пройшли разом.

Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)

"Він показав, що може бути конкурентоспроможним, вигравати перегони в будь-яких умовах. Тому я дуже щасливий батько. Вже на даному етапі я думаю, якщо ми навіть не дійдемо до "Формули-1", цей шлях був і є дуже крутим", - сказав артист.

Єгор підкреслює, що ці роки стали найціннішими у його житті.

"І те, чого ми досягли на цей час, це наші спільні спогади, які залишилися на все життя. І це найкращі спогади у моєму житті. Мені приносить велике задоволення бачити свого сина конкурентоспроможним серед найкрутіших спортсменів у світі. І я трохи в шоці від того, як це все працює. Невже це зернятко так проросло і дало такі результати? Дуже пишаюся, кайфую", - поділився він.

Окремо артист подякував дружині, яка супроводжує сина на змаганнях.

"Майже увесь час саме вона з ним на змаганнях та іграх. І присвятила своє життя цій мрії. Її знають як маму крутого спортсмена. Зараз фотографуються зі мною. А я хочу, щоб мене потім питали: "Ви батько Лева, того самого?". Якщо я це почую, я буду дуже щасливим батьком”, - зазначив він.

Єгор також поділився, що його молодший син Максим може піти шляхом брата.

Сини Єгора Крутоголова (фото: instagram.com/dizelmano)

“Ми цього побоюємося, що він визначився (сміється). Ми його посадили в картинг у п'ять років, але коли останнє тренування було - ми з Левом дивилися, як він їде. А він просто кайфує, махає ручками. І ми так подивилися, Лев повертається до мене і каже: "Ні, тато, мабуть, це все ж таки артист", - каже гуморист.

Втім, малюк уже проявляє серйозний інтерес до перегонів.

"Але нещодавно він почав вимагати відвезти його на автодром, посадити його в машину. Спочатку я відмовлявся, але він наполягав. Він почав непогано їздити, не хоче вилазити з машини, готовий проводити 10-20 тренувань на день. Нас з дружиною це трошки лякає, бо знову вставати на цю дорогу - і хочеться, і колеться. Планів таких не було, ми його водимо і на музику, і на вокал. Кажуть, що у нього абсолютний слух! Але чувака тягне на трек! Тому зростає ймовірність, що він піде таким же шляхом, як і його брат", - зізнався Крутоголов.