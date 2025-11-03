ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: "У 6 років він став чемпіоном України"

Понеділок 03 листопада 2025 17:13
UA EN RU
Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: "У 6 років він став чемпіоном України" Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов розповів про спортивні успіхи свого старшого сина Лева, який уже здобув визнання у світі картингу.

В інтерв’ю РБК-Україна артист поділився, як зародилося це хобі, скільки зусиль і коштів потребує шлях до великого автоспорту, а також які спільні мрії об’єднують їхню родину.

“Це я винуватий в цьому двіжняку. Ще до його появи, до його зачаття, я вирішив, що у мене буде син, назву його Лев і він буде чемпіоном світу з автоперегонів”, - розповів Крутоголов.

За словами гумориста, спершу ідея сприймалася жартома, але з часом переросла у реальний спортивний шлях.

"Моя дружина спочатку посміялася з цього, але потім, в 4 роки, я його посадив в карт і ми почали, у 6 він став чемпіоном України. Я його вів до цього, зацікавлював", - додав артист.

Крутоголов зізнався, що з перших років життя сина створював для нього власний світ автоспорту - з казками, історіями та навіть азбукою машин.

Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: &quot;У 6 років він став чемпіоном України&quot;Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)

"Наприклад написав чотири глави казки, яка починалася словами: "Привіт, мене звати Лев і я чемпіон світу з автоперегонів". І я читав йому її на ніч, коли він був маленьким. Дарував йому машинки з історією. Розповідав йому легенди про автоспорт. Зробив йому азбуку, цифрову. Де А - "Ауді", Б - "БМВ", В - "Вольво" і так далі", - поділився Єгор.

Актор наголосив, що хотів не просто виховати спортсмена, а насамперед знайти те, що їх об’єднає як батька і сина.

"Я хотів вигадати якусь справу, яка нас об’єднає. Бо я хотів не лише сина, а й дружбана. Не хотів, щоб у 18 він випурхнув кудись і забув про мене. Звісно, я привчав його до цього через цікавість, через любов. Бо я бачив приклади, коли це робиться "через палку", і це не працює. І йому зайшло ще у ранньому віці. Тепер я не можу це назвати просто моєю мрією. Це наша спільна мрія, до якої ми йдемо”, - зазначив комік.

Розповідаючи про спільну ціль, актор не приховував - мрія у них амбітна.

"Мрія - це "Формула-1". Ми розуміємо, що це дуже велика мрія, до якої доторкнутися навіть - шанси дуже маленькі. Але я вважаю, що цілі собі треба ставити найвищі, і шлях до цієї цілі вже зробить тебе кращим та загартує", - пояснив артист.

Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: &quot;У 6 років він став чемпіоном України&quot;Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)

Єгор із гордістю додав, що його син уже має значні досягнення у спорті.

"Але він вже зробив цього року непростий шлях до того досягнення. Це найкрутіша, найстатусніша гонка у світі картингу - це Чемпіонат світу серед дорослих вже. І там він посів третє місце - для мене це перемога. Українців на подіумі не було ніколи, це окремий привід для гордості", - розповів художній керівник "Дізель Студіо".

Водночас він наголошує: хобі сина - дороге задоволення, яке вимагає серйозних ресурсів.

"Наша задача лише довести його до цієї серйозної машини, цей шлях дуже дорогий. Звісно, що на цьому етапі мені буде нереально фінансувати його кар'єру. І тому я зрозумів, що повинен стати не тільки батьком, психологом, спонсором, як я був до цього. Тепер я маю стати ще й спортивним менеджером, який знайде бюджет для того, щоб допомогти йому йти до цілі, яка для нього абсолютно досяжна в плані його майстерності та досвіду", - пояснив гуморист.

Попри всі виклики, Єгор зізнається, що вже зараз пишається сином і тим, що вони пройшли разом.

Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: &quot;У 6 років він став чемпіоном України&quot;Єгор Крутоголов зі старшим сином (фото: instagram.com/dizelmano)

"Він показав, що може бути конкурентоспроможним, вигравати перегони в будь-яких умовах. Тому я дуже щасливий батько. Вже на даному етапі я думаю, якщо ми навіть не дійдемо до "Формули-1", цей шлях був і є дуже крутим", - сказав артист.

Єгор підкреслює, що ці роки стали найціннішими у його житті.

"І те, чого ми досягли на цей час, це наші спільні спогади, які залишилися на все життя. І це найкращі спогади у моєму житті. Мені приносить велике задоволення бачити свого сина конкурентоспроможним серед найкрутіших спортсменів у світі. І я трохи в шоці від того, як це все працює. Невже це зернятко так проросло і дало такі результати? Дуже пишаюся, кайфую", - поділився він.

Окремо артист подякував дружині, яка супроводжує сина на змаганнях.

"Майже увесь час саме вона з ним на змаганнях та іграх. І присвятила своє життя цій мрії. Її знають як маму крутого спортсмена. Зараз фотографуються зі мною. А я хочу, щоб мене потім питали: "Ви батько Лева, того самого?". Якщо я це почую, я буду дуже щасливим батьком”, - зазначив він.

Єгор також поділився, що його молодший син Максим може піти шляхом брата.

Єгор Крутоголов розсекретив недешеве хобі старшого сина: &quot;У 6 років він став чемпіоном України&quot;Сини Єгора Крутоголова (фото: instagram.com/dizelmano)

“Ми цього побоюємося, що він визначився (сміється). Ми його посадили в картинг у п'ять років, але коли останнє тренування було - ми з Левом дивилися, як він їде. А він просто кайфує, махає ручками. І ми так подивилися, Лев повертається до мене і каже: "Ні, тато, мабуть, це все ж таки артист", - каже гуморист.

Втім, малюк уже проявляє серйозний інтерес до перегонів.

"Але нещодавно він почав вимагати відвезти його на автодром, посадити його в машину. Спочатку я відмовлявся, але він наполягав. Він почав непогано їздити, не хоче вилазити з машини, готовий проводити 10-20 тренувань на день. Нас з дружиною це трошки лякає, бо знову вставати на цю дорогу - і хочеться, і колеться. Планів таких не було, ми його водимо і на музику, і на вокал. Кажуть, що у нього абсолютний слух! Але чувака тягне на трек! Тому зростає ймовірність, що він піде таким же шляхом, як і його брат", - зізнався Крутоголов.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Дизель шоу Зірки шоу-бізнесу Діти
Новини
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа