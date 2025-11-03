Крутоголов про порівняння "Дизель Шоу" з "Кварталом 95": "Це не дуже розумно"

Художній керівник "Дизель Студіо" та учасник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов розповів про своє ставлення до конкуренції в українському гуморі та порівняння з іншими комедійними колективами, зокрема з "Кварталом 95".

Коментуючи питання про ставлення до порівнянь між гумористичними проєктами, Єгор зазначив, що для нього конкуренція - це насамперед рушійна сила.

"До конкуренції я ставлюся дуже добре. Люблю конкуренцію, тому що це стимулює мене і стимулює конкурента, і ми всі розвиваємося. На жаль, цього не розуміють інші гравці на нашому ринку. І той самий "Квартал" не розуміє, що якби ми робили якесь промо, якось підколювали один одного, це було б для обох сторін вигідно. Але у нас так не відбувається, у нас "або ми, або ніхто", - зізнався він.

За словами артиста, він сприймає конкуренцію як спорт, який мотивує вдосконалюватися, однак не підтримує, коли суперництво переходить у площину особистих конфліктів.

Єгор Крутоголов (фото надане артистом)

"Для мене це завжди спорт, мені подобається спортивна конкуренція. Мій син займається професійно спортом, тому я розумію, про що кажу. Але коли це переходить на щось особисте, то це непродуктивно, це зупиняє у розвитку обидві сторони", - сказав Крутоголов.

"Порівнювати - це як говорити дружині про колишню"

Єгор також висловився про постійні порівняння між "Дизель Шоу" та "Кварталом 95", які, за його словами, не мають сенсу.

"А щодо порівняння - людям чомусь подобається порівнювати. Це не дуже розумно, але я бачу це всюди. Як-от на "Формулі-1", де люди порівнюють гонщиків з різних епох. Порівнювати немає сенсу, але люди це роблять", - висловився учасник "Дизель Шоу".

Він додав, що такі розмови часто виглядають безглуздо.

"Коли люди порівнюють і кажуть мені про це - це тупо. Це ніби була колишня, а зараз дружина нинішня. І людина дружині каже, що раніше западала на іншу: "Я її так любив, і так, але ти краще". Невже їй буде приємно чути цю хр*нь? Тому, коли люди підходять до мене і починають розповідати, що раніше любили "Квартал", а зараз нас... Не потрібно мені це розповідати. Це твоя особиста інформація, тримай її при собі. Але якщо людям без цього важко жити, то як ти їм заборониш порівнювати? Ні, не заборониш", - прокоментував Крутоголов.

Єгор Крутоголов (фото надане артистом)

"Місця вистачить усім"

Керівник "Дизель Студіо" також наголосив, що на українському ринку є місце для багатьох гумористичних проєктів, адже всі вони мають спільне коріння - КВК.

"Те, що наші проєкти схожі в чомусь - це, звісно, заперечувати немає сенсу. І вони, і ми вийшли з "КВК", зробили сольні проєкти, смішимо людей. Але чи "Квартал" це вигадав? Ні. Чи ми це вигадали? Ні. Я вважаю, що країна велика, людей багато, вистачить місця для різних гумористичних проєктів, навіть якщо їх буде 10-15, я лише за. "Ми однієї крові, Мауглі, ти і я", - сказав актор.