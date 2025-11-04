ua en ru
Звонил другу в СБУ: Крутоголов из "Дизель Шоу" признался, как поссорился с хейтером

Вторник 04 ноября 2025 15:08
Звонил другу в СБУ: Крутоголов из "Дизель Шоу" признался, как поссорился с хейтером Егор Крутоголов (фото предоставлено артистом)
Автор: Иванна Пашкевич

Художественный руководитель и актер "Дизель Студио" Егор Крутоголов признался, как реагирует на хейт в соцсетях, и вспомнил забавный случай, когда не выдержал и решил выяснить личность комментатора.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Артист признал, что в интернете всегда найдутся люди, которым нравится "выплескивать негатив", и признался, что старается не принимать все близко к сердцу.

"Стараешься держать баланс и понимать, что если это просто хейт - понятно, это хейт ради хейта. Если есть конструктив - прислушиваешься, что-то примешь во внимание. А так людей злых много, особенно сейчас, особенно в интернете. Почему-то людям это приносит удовольствие - написать какую-то "какашку", чем слова добра" - поделился актер.

Он добавил, что воспринимает негативные комментарии как часть публичности, ведь "если ты что-то делаешь - реакция все равно будет".

Звонил другу в СБУ: Крутоголов из &quot;Дизель Шоу&quot; признался, как поссорился с хейтеромЕгор Крутоголов (фото: instagram.com/dizelmano)

"Комент - это уже реакция, это уже неплохо, если ты вызываешь какую-то реакцию. Но если вызываешь только негатив, то уже надо задуматься. Интернет не является отражением реальности, в реальной жизни я вижу много людей, которые улыбаются, благодарят. Очень приятно, что люди понимают, насколько сейчас нелегко веселить во время войны", - отметил Крутоголов.

Но несмотря на спокойное отношение к критике, однажды комментарий в сети все же вывел актера из равновесия.

Он рассказал, что спор касался не "Дизель Шоу", а его любимого вида спорта - "Формулы-1".

"Был один момент, когда я повелся. Он не связан с "Дизель Шоу". Я очень большой фанат автогонок, особенно "Формулы-1". И когда-то какой-то тип написал что-то фривольное о звезде "Формулы-1", четырехкратном чемпионе Себастьяне Феттеле. Я не был его фанатом, но меня зацепило. Кто ты такой, чтобы говорить такое о хорошем человеке, который поддерживает Украину?" - вспомнил актер.

Звонил другу в СБУ: Крутоголов из &quot;Дизель Шоу&quot; признался, как поссорился с хейтеромЕгор Крутоголов (фото: instagram.com/dizelmano)

Егор рассказал, что эмоционально втянулся в спор и даже обратился за помощью к знакомому из СБУ.

"И тут этот комментатор пишет, что Феттель какой-то бездарь и так далее. И я зацепился. А он мне таких надвигал! И так стало обидно, что я даже позвонил своему другу в СБУ и говорю: "Ты можешь пробить, кто это такой?". И мне пробили, дали его данные, и я уже пишу ему" - вспомнил юморист.

"А у него там на аватарке какой-то символ, он там Родион Роттердамович. Я ему: "Петр Львович, который живет по адресу такой-то, поговорим?". А он такой: "А где ты взял мой адрес?". Я говорю: "А ты думал, что можно кому угодно надвигать и делать то, что хочешь?". И он так немножечко присел, а потом снова как надвинул мне!" - продолжил он со смехом.

По словам художественного руководителя "Дизель Студио", после этого он понял, что потратил слишком много энергии на бессмысленный спор в интернете.

"Потом я понял, что он там не живет, видимо. Но я столько гнева потратил, энергии, что потом понял - это расточительство. На это тратить время точно не нужно" - подытожил Крутоголов.

