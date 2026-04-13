Тарас Цимбалюк прокоментував нічну ДТП у Києві: що сталося насправді

Актор Тарас Цимбалюк відреагував на інформацію про нічну ДТП у Києві . "Холостяк" підтвердив, що він перебував у машині, яка врізалася в інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Цимбалюка.

Що розповів Цимбалюк

Актор "вийшов" в Stories та підтвердив факт аварії. Також він пояснив, як саме вона сталася.

"На жаль, вчора на ми потрапили в ДТП. Найголовніше, що всі живі і цілі", - зауважив Тарас.

За словами Цимбалюка, він не перебував за кермом, адже їхав від батьків, з якими святкував Великдень.

Цимбалюк вийшов на зв'язок після ДТП (скриншот)

"Я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав... Я був поруч", - написав актор.

"Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело. Дякувати ніхто не постраждав - і це найголовніше. ps: є постанова поліції, де в офіційних документах ця інфа підтверджена", - наголосив Тарас.

Цимбалюк розкрив деталі аварії (скриншот)

Що відомо про аварію з Цимбалюком

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що ДТП сталася біля ЖК "Варшавський" у Києві.

Очевидці писали, що Тарас нібито "дрифтував", але хто саме був за кермом - інсайдери не повідомляли.