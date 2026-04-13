Тарас Цымбалюк прокомментировал ночное ДТП в Киеве: что произошло на самом деле
Актер Тарас Цымбалюк отреагировал на информацию о ночном ДТП в Киеве. "Холостяк" подтвердил, что он находился в машине, которая врезалась в другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Цымбалюка.
Что рассказал Цымбалюк
Актер "вышел" в Stories и подтвердил факт аварии. Также он объяснил, как именно она произошла.
"К сожалению, вчера на мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы", - отметил Тарас.
По словам Цымбалюка, он не находился за рулем, ведь ехал от родителей, с которыми праздновал Пасху.
Цымбалюк вышел на связь после ДТП (скриншот)
"Я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, понятное дело, не употреблял... Я был рядом", - написал актер.
"Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо никто не пострадал - и это самое главное. ps: есть постановление полиции, где в официальных документах эта инфа подтверждена", - подчеркнул Тарас.
Цымбалюк раскрыл детали аварии (скриншот)
Что известно об аварии с Цымбалюком
Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что ДТП произошло возле ЖК "Варшавский" в Киеве.
Очевидцы писали, что Тарас якобы "дрифтовал", но кто именно был за рулем - инсайдеры не сообщали.