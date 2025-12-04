ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Тарас і Олена Тополі розлучаються: стало відомо, хто подав заяву до суду

Четвер 04 грудня 2025 12:10
Тарас і Олена Тополі розлучаються: стало відомо, хто подав заяву до суду Тарас та Олена Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Катерина Собкова

1 грудня подружжя Тараса та Олени Тополі офіційно оголосило про розлучення. Тепер стало відомо, хто з пари подав заяву до суду і став ініціатором завершення шлюбу після 12 років спільного життя.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на запис у реєстрі на сайті court.gov.ua.

Хто став ініціатором розлучення

Як стало відомо із судового реєстру, позивачем у справі про розлучення виступає Тарас Тополя.

Попри те, що подружжя оголосило про розлучення 1 грудня, справу було зареєстровано тільки 3 грудня в Подільському районному суді Києва. Склад суддів уже призначено, але дата засідання поки невідома.

Тарас і Олена Тополі розлучаються: стало відомо, хто подав заяву до судуЗапис у реєстрі про розлучення (скриншот)

Що відомо про шлюб і розлучення Тараса Тополі

Подружжя познайомилося на одному з концертів, де разом виступали. Вони одружилися 2013 року - через 3 місяці після народження первістка Романа.

Уже 2015 року Тополі стали батьками вдруге, на світ з'явився їхній син Марк. А 2020 року Олена народила дівчинку, яку назвали Марією.

Пара вважалася однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі, але останніми роками часто ходили чутки, що вони на межі розлучення.

У багатьох інтерв'ю і Тарас, і Олена Тополя неодноразово наголошували, що вони дуже кохають одне одного та щасливі у шлюбі, попри всі чутки.

Однак 1 грудня Тополі оголосили про розлучення, назвавши це спільним і виваженим рішенням. У своєму зверненні вони наголосили на взаємній повазі, вдячності за прожите разом і підкреслили, що залишаються партнерами у вихованні дітей. Пара також заявила, що коментувати своє рішення вони не мають наміру.

Після цієї новини в соцмережах вибухнули суперечки: багато знаменитостей побажали Тарасу та Олені щастя і підтримали їхнє рішення. Водночас прості українці дорікнули парі в тому, що таке рішення зробить нещасними їхніх трьох дітей.

У своєму останньому інтерв'ю перед розривом Олена Тополя неохоче говорила про Тараса та їхні стосунки.

Також у мережі з'явилося припущення, що Тарас Тополя використовує тему розлучення для піару, адже незадовго до цього він анонсував вихід нової пісні "Відколи".

На що лідер гурту "Антитіла" відповів, що ця композиція була написана ще рік тому і не має жодного стосунку до розриву. Також він побажав своїй ексдружині успіхів у творчості.

Тарас і Олена Тополі розлучаються: стало відомо, хто подав заяву до судуОлена і Тарас Тополі з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

