"У мене зараз інші інтереси". Що казала Олена Тополя про шлюб з Тарасом напередодні розриву

Понеділок 01 грудня 2025 15:21
UA EN RU
"У мене зараз інші інтереси". Що казала Олена Тополя про шлюб з Тарасом напередодні розриву Олена і Тарас Тополі з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

1 грудня подружжя Тарас і Олена Тополя офіційно оголосили про розлучення. Водночас уже після цієї заяви вийшло інтерв’ю зі співачкою, записане приблизно за тиждень до розриву, в якому вона неохоче, але все ж прокоментувала стосунки з чоловіком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар виконавиці в проєкті "ТУР зірками" на Люкс ФМ.

Як коментувала Олена Тополя стосунки з Тарасом

У розмові з артисткою журналістка Наталія Тур торкнулася теми внутрішніх змін Олени та їхнього впливу на сімейне життя.

На пряме запитання про стосунки з Тарасом співачка відповіла емоційно й досить різко.

"Я роблю так, як мені треба. Все нормально, все прекрасно. З дітьми все встигаємо, все вдома насмажено, прибрано. Білизна попрана, попрасована і так далі. Тобто таких немає", - запевнила зірка.

&quot;У мене зараз інші інтереси&quot;. Що казала Олена Тополя про шлюб з Тарасом напередодні розривуОлена і Тарас Тополі з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Водночас ведуча поцікавилася, чи виникають сварки між подружжям через творчість або публічні прояви в медіа. На це співачка відповіла коротко: "Ні".

Проте вже за мить уточнила, що конфлікти, як і в усіх сім’ях, усе ж трапляються.

"Та багато різних сварок, господи, як у всіх людей. І от зрештою запитайте у нього (у Тараса, - Прим. ред", - сказала виконавиця.

Найбільш показовою стала фраза артистки, коли розмова знову повернулася до теми особистих стосунків.

"В мене зовсім зараз інші інтереси", - здивувала заявою Тополя.

&quot;У мене зараз інші інтереси&quot;. Що казала Олена Тополя про шлюб з Тарасом напередодні розривуОлена і Тарас Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На припущення ведучої, що ухиляння від розмов про сім’ю може свідчити про певні проблеми, співачка відреагувала з іронією.

"Може свідчити, може не свідчити. Давайте свідка покличемо", - запропонувала знаменитість.

Коли ж Наталія Тур спробувала дізнатися, хто зазвичай першим іде на примирення в парі, Олена остаточно дала зрозуміти, що не має наміру обговорювати чоловіка.

"Не хочу говорити про Тараса. Сьогодні презентація моєї платівки, про мою музику, про мій шлях. Сьогодні запросила вас побути на моєму святі", - відповіла артистка.

Вже за кілька днів після цієї розмови стало відомо, що Олена і Тарас Тополя вирішили розірвати шлюб.

