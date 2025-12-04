Тарас и Елена Тополи разводятся: стало известно, кто подал заявление в суд

1 декабря супруги Тарас и Елена Тополи официально объявили о разводе . Теперь стало известно, кто из пары подал заявление в суд и стал инициатором завершения брака после 12 лет совместной жизни.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на запись в реестре на сайте court.gov.ua.

Кто стал инициатором развода

Как стало известно из судебного реестра, истцом по делу о разводе выступает Тарас Тополя.

Несмотря на то, что супруги объявили о разводе 1 декабря, дело было зарегистрировано только 3 декабря в Подольском районном суде Киева. Состав судей уже назначен, но дата заседания пока неизвестна.

Запись в реестре о разводе (скриншот)

Что известно о браке и разводе Тараса Тополи

Супруги познакомились на одном из концертов, где вместе выступали. Они поженились в 2013 году - через 3 месяца после рождения первенца Романа.

Уже в 2015 году Тополи стали родителями во второй раз, на свет появился их сын Марк. А в 2020 году Елена родила девочку, которую назвали Марией.

Пара считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, но в последние годы часто ходили слухи, что они на гране развода.

Во многих интервью и Тарас, и Елена Тополя неоднократно подчеркивали, что они очень любят друг друга и счастливы в браке, несмотря на все слухи.

Однако 1 декабря Тополи объявили о разводе, назвав это общим и взвешенным решением. В своем обращении они подчеркнули взаимное уважение, признательность за прожитое вместе и подчеркнули, что остаются партнерами в воспитании детей. Пара также заявила, что комментировать свое решение они не намерены.

После этой новости в соцсетях разразились споры: многие знаменитости пожелали Тарасу и Елене счастья и поддержали их решение. В то же время простые украинцы упрекнули пару в том, что такое решение сделает несчастными их троих детей.

В своем последнем интервью перед разрывом Елена Тополя неохотно говорила про Тараса и их отношения.

Также в сети появилось предположение, что Тарас Тополя использует тему развода для пиара, ведь незадолго до этого он анонсировал выход новой песни "Відколи".

На что лидер группы "Антитіла" ответил, что эта композиция была написана еще год назад и не имеет никакого отношения к разрыву. Также он пожелал своей экс-супруге успехов в творчестве.

Елена и Тарас Тополи с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)