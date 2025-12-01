ua en ru
"Рухнув мій світ": соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса Тополь

Понеділок 01 грудня 2025 12:49
UA EN RU
"Рухнув мій світ": соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса Тополь Тарас та Олена Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Катерина Собкова

Розлучення Тараса Тополі з дружиною Оленою, які були разом понад десять років і виховують трьох дітей, сколихнуло мережу. Після офіційної заяви пари під їхніми постами з'явилися сотні реакцій - від слів підтримки від українських знаменитостей до досить різких коментарів фанатів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Як відреагували зірки під публікацією Олени Тополі

Під публікацією Олени Тополі багато знаменитостей залишили свої коментарі зі словами підтримки.

  • Слава Дьомін: "Новий етап життя. Нехай так і буде"
  • Соломія Вітвіцька: "Оу, найнесподіваніше, що могла прочитати цього ранку. Обіймаю вас обох і вірю, що все на краще"
  • Марічка Падалко: "Дуже сумно. Сил усій родині"
  • Олексій Суровцев: "Розлучення - це маленька смерть, але іноді ця смерть допомагає переродженню. Сил, витримки та нехай все буде добре"
  • Влад Дарвін: "Ви подарували світу дітей, багато любові та натхнення. З вами залишається все найкраще, що ви створили. Такі рішення приймаються з повагою, розумінням і підтримкою"
  • Наталка Карпа: "Моя люба, міцно-міцно обіймаю! Знаю, як не просто приймаються такі рішення! Але їх потрібно поважати! Мені дуже сумно стає, коли чую про розлучення, але це ваше, впевнене, зважене рішення! Люблю кожного з вас і бажаю, щоб все склалося якнайкраще!"
  • Анжеліка Рудницька: "Сумно. Обіймаю!".

&quot;Рухнув мій світ&quot;: соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса ТопольТарас Тополя розлучається (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Як відреагували фоловери Тараса Тополі

Водночас фани лідера "Антитіл" були більш різкими в коментарях:

  • "Ненавиджу такі новини"
  • "Щойно рухнув мій світ. Я була впевнена, що ви саме та пара, яка разом до кінця. Як приклад вічного кохання"
  • "Егоїсти, цей світ летить шкереберть, бо всі такі просвітлені й вдячні одне одному. Ваші діти хочуть бачити обох батьків одночасно щодня. Те єдине, що робить по-справжньому щасливими кожну дитину, і не розповідайте, про те, що життя одне і кожен там на щось має право. Так, має, але потрібно думати про себе до народження дітей, а далі тільки праця обох, постійна, стосунки - це тотальна праця обох і велика відповідальність перед дітьми!"
  • "Зараз грошима, тачками, бізнесом нікого не здивуєш. А от міцний шлюб - це важкий люкс. Шкода, що ви не впоралися. Здавалося, що вас тільки старість розлучить"
  • "Уже третя пара, про яку я думала, що "це кохання на все життя", розходиться"
  • "Усі навколо розлучаються. Що це за дурдом"
  • "Ви були прикладом красивих стосунків у парі. Нехай далі буде ще краще! Хоч мені й прикро це розуміти"
  • "Ого. В інтерв'ю Оленка говорила інакше. Що життя без тебе не уявляє і не хоче. Через кілька місяців зміна напрямку попутного вітру"
  • "Головне, щоб через пів року не шкварилися в інтерв'ю, як Рожеві"
  • "Як тепер вірити в кохання?"
  • "Новина шокуюча, навіть огорнула печаль. Але ви та Олена і далі будете для мене прикладом чудових людських якостей. І тільки вам обом краще знати про свої стосунки та куди далі рухатися. Я впевнена, що ви робили все можливе й неможливе і прийняли найбільш зважене рішення. Життя триває далі"
  • "Ми ніколи не знаємо, що там діється всередині сім'ї. Фанам судити важко і не потрібно. Бажаю щастя вам обом. Ви - чудові співаки, і впевнена, що у вас все буде добре".

&quot;Рухнув мій світ&quot;: соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса ТопольОлена і Тарас у січні цього року (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Що відомо про шлюб і розлучення Тараса Тополі

Тарас Тополя та Олена Кучер (дівоче прізвище) познайомилися на одному з концертів у Славському, де разом виступали. Вони одружилися 2013 року.

Пара виховує трьох дітей: 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річну Марію.

На початку повномасштабного вторгнення Олена з дітьми виїхала з України та певний час проживала у США. Саме тоді почали ширитися чутки, що подружжя на межі розлучення.

У 2023 році вони повернулися в Україну. У багатьох інтерв'ю пара неодноразово наголошувала, що вони дуже кохають одне одного та щасливі у шлюбі, попри всі чутки, які ширяться навколо них.

Однак 1 грудня Тополі оголосила про розлучення, назвавши це спільним і зваженим рішенням. У своєму зверненні вони наголосили на взаємній повазі, вдячності за прожите разом і підкреслили, що залишаються партнерами у вихованні дітей.

Усі майнові питання та фінансові зобов'язання щодо утримання дітей подружжя врегулювало заздалегідь. Тарас і Олена також заявили, що не планують давати додаткові коментарі щодо розлучення, попри очікувану увагу суспільства.

&quot;Рухнув мій світ&quot;: соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса ТопольОлена і Тарас із дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Під час написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Тараса Тополі та Олени Тополі.

