"Рухнув мій світ": соцмережі вибухнули реакціями на розлучення Олени і Тараса Тополь

Розлучення Тараса Тополі з дружиною Оленою, які були разом понад десять років і виховують трьох дітей, сколихнуло мережу. Після офіційної заяви пари під їхніми постами з'явилися сотні реакцій - від слів підтримки від українських знаменитостей до досить різких коментарів фанатів.

Як відреагували зірки під публікацією Олени Тополі

Під публікацією Олени Тополі багато знаменитостей залишили свої коментарі зі словами підтримки.

Слава Дьомін : "Новий етап життя. Нехай так і буде"

: "Новий етап життя. Нехай так і буде" Соломія Вітвіцька : "Оу, найнесподіваніше, що могла прочитати цього ранку. Обіймаю вас обох і вірю, що все на краще"

: "Оу, найнесподіваніше, що могла прочитати цього ранку. Обіймаю вас обох і вірю, що все на краще" Марічка Падалко : "Дуже сумно. Сил усій родині"

: "Дуже сумно. Сил усій родині" Олексій Суровцев : "Розлучення - це маленька смерть, але іноді ця смерть допомагає переродженню. Сил, витримки та нехай все буде добре"

: "Розлучення - це маленька смерть, але іноді ця смерть допомагає переродженню. Сил, витримки та нехай все буде добре" Влад Дарвін : "Ви подарували світу дітей, багато любові та натхнення. З вами залишається все найкраще, що ви створили. Такі рішення приймаються з повагою, розумінням і підтримкою"

: "Ви подарували світу дітей, багато любові та натхнення. З вами залишається все найкраще, що ви створили. Такі рішення приймаються з повагою, розумінням і підтримкою" Наталка Карпа : "Моя люба, міцно-міцно обіймаю! Знаю, як не просто приймаються такі рішення! Але їх потрібно поважати! Мені дуже сумно стає, коли чую про розлучення, але це ваше, впевнене, зважене рішення! Люблю кожного з вас і бажаю, щоб все склалося якнайкраще!"

: "Моя люба, міцно-міцно обіймаю! Знаю, як не просто приймаються такі рішення! Але їх потрібно поважати! Мені дуже сумно стає, коли чую про розлучення, але це ваше, впевнене, зважене рішення! Люблю кожного з вас і бажаю, щоб все склалося якнайкраще!" Анжеліка Рудницька: "Сумно. Обіймаю!".

Тарас Тополя розлучається (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Як відреагували фоловери Тараса Тополі

Водночас фани лідера "Антитіл" були більш різкими в коментарях:

"Ненавиджу такі новини"

"Щойно рухнув мій світ. Я була впевнена, що ви саме та пара, яка разом до кінця. Як приклад вічного кохання"

"Егоїсти, цей світ летить шкереберть, бо всі такі просвітлені й вдячні одне одному. Ваші діти хочуть бачити обох батьків одночасно щодня. Те єдине, що робить по-справжньому щасливими кожну дитину, і не розповідайте, про те, що життя одне і кожен там на щось має право. Так, має, але потрібно думати про себе до народження дітей, а далі тільки праця обох, постійна, стосунки - це тотальна праця обох і велика відповідальність перед дітьми!"

"Зараз грошима, тачками, бізнесом нікого не здивуєш. А от міцний шлюб - це важкий люкс. Шкода, що ви не впоралися. Здавалося, що вас тільки старість розлучить"

"Уже третя пара, про яку я думала, що "це кохання на все життя", розходиться"

"Усі навколо розлучаються. Що це за дурдом"

"Ви були прикладом красивих стосунків у парі. Нехай далі буде ще краще! Хоч мені й прикро це розуміти"

"Ого. В інтерв'ю Оленка говорила інакше. Що життя без тебе не уявляє і не хоче. Через кілька місяців зміна напрямку попутного вітру"

"Головне, щоб через пів року не шкварилися в інтерв'ю, як Рожеві"

"Як тепер вірити в кохання?"

"Новина шокуюча, навіть огорнула печаль. Але ви та Олена і далі будете для мене прикладом чудових людських якостей. І тільки вам обом краще знати про свої стосунки та куди далі рухатися. Я впевнена, що ви робили все можливе й неможливе і прийняли найбільш зважене рішення. Життя триває далі"

"Ми ніколи не знаємо, що там діється всередині сім'ї. Фанам судити важко і не потрібно. Бажаю щастя вам обом. Ви - чудові співаки, і впевнена, що у вас все буде добре".

Олена і Тарас у січні цього року (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Що відомо про шлюб і розлучення Тараса Тополі

Тарас Тополя та Олена Кучер (дівоче прізвище) познайомилися на одному з концертів у Славському, де разом виступали. Вони одружилися 2013 року.

Пара виховує трьох дітей: 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річну Марію.

На початку повномасштабного вторгнення Олена з дітьми виїхала з України та певний час проживала у США. Саме тоді почали ширитися чутки, що подружжя на межі розлучення.

У 2023 році вони повернулися в Україну. У багатьох інтерв'ю пара неодноразово наголошувала, що вони дуже кохають одне одного та щасливі у шлюбі, попри всі чутки, які ширяться навколо них.

Однак 1 грудня Тополі оголосила про розлучення, назвавши це спільним і зваженим рішенням. У своєму зверненні вони наголосили на взаємній повазі, вдячності за прожите разом і підкреслили, що залишаються партнерами у вихованні дітей.

Усі майнові питання та фінансові зобов'язання щодо утримання дітей подружжя врегулювало заздалегідь. Тарас і Олена також заявили, що не планують давати додаткові коментарі щодо розлучення, попри очікувану увагу суспільства.

Олена і Тарас із дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)