Такого не робив навіть Джокович: Сіннер встановив історичний рекорд на Мастерсах

Друга ракетка світу Яннік Сіннер продемонстрував неймовірну серію перемог на турнірах серії Мастерс. Італійський тенісист не лише обійшов Новака Джоковича, а й наблизився до рідкісного "сонячного дубля".

Тріумфальна хода та падіння рекорду серба

Шлях до історичного показника розпочався для Сіннера ще в листопаді минулого року на кортах Парижа.

Вигравши п'ять поєдинків поспіль без жодної втраченої партії, італієць завоював титул. Наступним етапом став Індіан-Веллс, де Яннік додав до своєї скарбнички ще шість "сухих" звитяг та черговий трофей.

До турніру в Маямі представник Італії підійшов із серією з 11 матчів, у яких суперники не змогли виграти бодай один сет.

Стартова перемога над Даміром Джумгуром дозволила Сіннеру зрівнятися з багаторічним рекордом Новака Джоковича (24 сети поспіль на турнірах ATP 1000).

Вже у наступному колі після матчу проти Корентіна Муте італієць став одноосібним лідером за цим показником.

is GREAT @janniksin battles past Michelsen 7-5 7-6 to make it a record 28 consecutive sets won at Masters 1000 events! #MiamiOpen pic.twitter.com/4Bbrg48XBJ — Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2026

Важкий камбек проти Мікельсена

Чергове випробування чекало на другу ракетку світу в протистоянні з американцем Алексом Мікельсеном.

Попри складний перебіг другої партії, де Яннік поступався з рахунком 2:5, він зумів переломити хід гри.

Вигравши сет на тайбрейку (7:4), Сіннер довів свою рекордну серію до 28 виграних партій поспіль.

Тепер італієць перебуває за три кроки від так званого "сонячного дубля" - перемоги в Індіан-Веллсі та Маямі протягом одного календарного року.

Востаннє таке досягнення підкорювалося Роджеру Федереру ще у 2017 році.

Боротьба за рейтинг та наступний опонент

Попри феноменальну форму, Сіннер наразі займає другу сходинку світової класифікації, поступаючись Карлосу Алькарасу понад 2000 очок.

Турнір у Маямі є особливим для Янніка: він уже вигравав тут у 2024-му, хоча двічі поступався у фіналах (2021, 2023).

У чвертьфіналі на італійця чекає зустріч із Френсісом Тіафо. Це буде п'ятий вихід Сіннера до цієї стадії у Флориді.

Статистика очних зустрічей на боці представника Європи, який святкував перемогу у чотирьох із п'яти поєдинків проти американця.