Такого не делал даже Джокович: Синнер установил исторический рекорд на Мастерсах

Вторая ракетка мира Янник Синнер продемонстрировал невероятную серию побед на турнирах серии Мастерс. Итальянский теннисист не только обошел Новака Джоковича, но и приблизился к редкому "солнечному дублю".

Триумфальное шествие и падение рекорда серба

Путь к историческому показателю начался для Синнера еще в ноябре прошлого года на кортах Парижа.

Выиграв пять поединков подряд без единой потерянной партии, итальянец завоевал титул. Следующим этапом стал Индиан-Уэллс, где Янник добавил в свою копилку еще шесть "сухих" побед и очередной трофей.

К турниру в Майами представитель Италии подошел с серией из 11 матчей, в которых соперники не смогли выиграть хотя бы один сет.

Стартовая победа над Дамиром Джумгуром позволила Синнеру сравняться с многолетним рекордом Новака Джоковича (24 сета подряд на турнирах ATP 1000).

Уже в следующем круге после матча против Корентина Муте итальянец стал единоличным лидером по этому показателю.

GREAT @janniksin сражается мимо Михельсена 7-5 7-6, чтобы сделать его рекордными 28 последовательных сетов, выигранных на Masters 1000 events! #MiamiOpen pic.twitter.com/4Bbrg48XBJ - Tennis TV (@TennisTV) 24 марта 2026 г.

Тяжелый камбэк против Микельсена

Очередное испытание ждало вторую ракетку мира в противостоянии с американцем Алексом Микельсеном.

Несмотря на сложный ход второй партии, где Янник уступал со счетом 2:5, он сумел переломить ход игры.

Выиграв сет на тайбрейке (7:4), Синнер довел свою рекордную серию до 28 выигранных партий подряд.

Теперь итальянец находится в трех шагах от так называемого "солнечного дубля" - победы в Индиан-Уэллсе и Майами в течение одного календарного года.

Последний раз такое достижение покорялось Роджеру Федереру еще в 2017 году.

Борьба за рейтинг и следующий оппонент

Несмотря на феноменальную форму, Синнер сейчас занимает вторую строчку мировой классификации, уступая Карлосу Алькарасу более 2000 очков.

Турнир в Майами является особенным для Янника: он уже выигрывал здесь в 2024-м, хотя дважды уступал в финалах (2021, 2023).

В четвертьфинале итальянца ждет встреча с Фрэнсисом Тиафо. Это будет пятый выход Синнера в эту стадию во Флориде.

Статистика очных встреч на стороне представителя Европы, который праздновал победу в четырех из пяти поединков против американца.