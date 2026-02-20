Фіаско другої ракетки світу: зірка тенісу Сіннер пакує валізи після чвертьфіналу в Досі

Друга ракетка планети Яннік Сіннер припинив боротьбу на турнірі ATP 500 у Катарі. Італійський тенісист у трьох сетах поступився чеху Якубу Меншику, що стало головною несподіванкою чвертьфінальної стадії.

Про хід поєдинку та підсумковий результат – повідомляє РБК-Україна .

Драматичне протистояння в Досі

Дебютна зустріч на кортові між італійцем та чехом тривала понад дві години. Доля першої партії визначилася лише на тай-брейку, де сильнішим виявився 16-й номер рейтингу Меншик.

Попри те, що Сіннер зумів переконливо повернутися у гру в другому сеті, віддавши супернику лише два гейми, вирішальний відрізок матчу залишився за представником Чехії.

Ключовим моментом третьої партії став невдалий старт італійця, який одразу програв гейм на власній подачі.

Попри велику кількість помилок з боку Меншика (41 проти 28 у Сіннера), саме Якуб продемонстрував кращу реалізацію у критичні моменти.

У підсумку матч зафіксував поразку фаворита з рахунком 6:7, 6:2, 3:6. Тепер у півфіналі чеський тенісист вийде на корт проти француза Артура Фіса.

Турнірні розклади та успіхи конкурентів

На відміну від Сіннера, лідер світового рейтингу Карлос Алькарас зумів уникнути вильоту, хоча також перебував у кроці від сенсації.

Іспанець, програвши перший сет Карену Хачанову за ідентичним сценарієм (6:7 на тай-брейку), знайшов сили переломити хід поєдинку та виграти дві наступні партії. У наступному раунді Алькарас зустрінеться з Андрєєм Рубльовим.

Результати жіночого турніру

Паралельно з чоловічими змаганнями, триває турнір серії WTA 1000 у Дубаї. Для українських вболівальників приємною новиною став успіх Еліни Світоліної.

Перша ракетка України пробилася до півфіналу, здолавши у напруженому чвертьфінальному матчі хорватку Антонію Ружич.