Українка підкорила WTA: удар Марти Костюк визнали найкращим у січні

Четвер 29 січня 2026 21:04
UA EN RU
Українка підкорила WTA: удар Марти Костюк визнали найкращим у січні Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк отримала визнання у WTA-турі. Її ефектний удар у матчі на турнірі в Брісбені переміг у щомісячному голосуванні вболівальників на офіційному сайті WTA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WTA.

Удар, який підкорив уболівальників

Технічна майстерність Марти Костюк отримала належне визнання на міжнародному рівні.

За результатами опитування на офіційному порталі WTA, саме удар українки став переможцем у номінації "Найкращий удар січня".

Йдеться про неймовірний обвідний маневр, який Марта виконала під час протистояння з "нейтральною" тенісисткою Міррою Андрєєвою.

Цей поєдинок відбувся в межах турніру WTA 500, що проходив у Брісбені.

Нагадаємо, що на тих змаганнях Костюк продемонструвала чудову форму, діставшись фіналу, де у вирішальному матчі поступилася першій ракетці світу Аріні Сабаленка.

Стан здоров'я та вимушена пауза

Попри успіхи в рейтингах та визнання фанатами, найближчі старти української зірки опинилися під питанням.

Стало відомо, що Марта не зможе взяти участь у престижному турнірі категорії WTA 1000 у Досі (Катар).

Причиною відсутності спортсменки є відновлення після травми. Під час стартового кола Australian Open у матчі проти француженки Ельзи Жакмо українка отримала розрив зв'язки лівої ноги.

Хоча Костюк проявила характер і дограла ту зустріч до кінця, ушкодження виявилося серйозним.

Через проблеми зі здоров'ям вона також була змушена достроково припинити виступи у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії.

Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.

Також читайте, як Еліна Світоліна завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, програвши першій ракетці світу.

