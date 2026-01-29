Українка підкорила WTA: удар Марти Костюк визнали найкращим у січні
Українська тенісистка Марта Костюк отримала визнання у WTA-турі. Її ефектний удар у матчі на турнірі в Брісбені переміг у щомісячному голосуванні вболівальників на офіційному сайті WTA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WTA.
Удар, який підкорив уболівальників
Технічна майстерність Марти Костюк отримала належне визнання на міжнародному рівні.
За результатами опитування на офіційному порталі WTA, саме удар українки став переможцем у номінації "Найкращий удар січня".
Йдеться про неймовірний обвідний маневр, який Марта виконала під час протистояння з "нейтральною" тенісисткою Міррою Андрєєвою.
Цей поєдинок відбувся в межах турніру WTA 500, що проходив у Брісбені.
"That is unbelievable!"— wta (@WTA) January 29, 2026
The Shot of the Month winner for January is... Marta Kostyuk!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/yvMRsvYTio
Нагадаємо, що на тих змаганнях Костюк продемонструвала чудову форму, діставшись фіналу, де у вирішальному матчі поступилася першій ракетці світу Аріні Сабаленка.
Стан здоров'я та вимушена пауза
Попри успіхи в рейтингах та визнання фанатами, найближчі старти української зірки опинилися під питанням.
Стало відомо, що Марта не зможе взяти участь у престижному турнірі категорії WTA 1000 у Досі (Катар).
Причиною відсутності спортсменки є відновлення після травми. Під час стартового кола Australian Open у матчі проти француженки Ельзи Жакмо українка отримала розрив зв'язки лівої ноги.
Хоча Костюк проявила характер і дограла ту зустріч до кінця, ушкодження виявилося серйозним.
Через проблеми зі здоров'ям вона також була змушена достроково припинити виступи у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії.
Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.
Також читайте, як Еліна Світоліна завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, програвши першій ракетці світу.