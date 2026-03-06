ua en ru
"Так не має бути". Акторка Грєшнова приголомшила зізнанням про найбільший дохід

15:57 06.03.2026 Пт
2 хв
Найбільше коштів акторці приносить зовсім не робота в кіно чи театрі.
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Так не має бути". Акторка Грєшнова приголомшила зізнанням про найбільший дохід Любава Грєшнова (фото: пресслужба)

Українська акторка Любава Грєшнова поділилася, як нині складається її професійне життя та заробітки. Вона відверто зізналася, що саме приносить найбільший дохід під час війни.

Про це зірка кіно та театру розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Рудинський назвав серіал, який приніс йому рекордний гонорар

Що сказала Грєшнова про акторство та заробітки

Кіно та театр для неї залишаються найважливішими частинами професійного життя, хоча вони дуже відрізняються між собою.

"Це абсолютно різні світи. Максимально різні, де відмінність має буквально все: енергія, процес, темп, контакт із глядачем", - пояснила Любава.

"При цьому я не уявляю одне без іншого і рівнозначно люблю і кіно, і театр. Це просто два різні всесвіти, і кожен із них по-своєму прекрасний", - додала вона.

&quot;Так не має бути&quot;. Акторка Грєшнова приголомшила зізнанням про найбільший дохідГрєшнова про заробітки під час війни (фото: пресслужба)​​​​​​​

Джерела найбільшого доходу

Коли ж йдеться про фінансову сторону популярності, то тут акторство поступається іншим можливостям.

Грєшнова чесно зізналася, що нині найбільший дохід їй приносить активність в соцмережах.

"Чесно скажу, найбільший дохід сьогодні приносить Instagram і рекламні контракти з великими брендами. І мені здається, що так не має бути”, - сказала вона.

Акторка пояснила, що такі реалії склалися через війну та складну ситуацію в індустрії.

"З урахуванням війни та нинішніх обставин, думаю, що зараз у мене, як і в більшості акторів, ситуація саме така", - зазначила вона.

Грєшнова припустила, що нині чимало її колег опинилися в подібному становищі, коли соціальні мережі та співпраця з брендами стають основним джерелом доходу.

&quot;Так не має бути&quot;. Акторка Грєшнова приголомшила зізнанням про найбільший дохідГрєшнова про найбільше джерело свого доходу (фото: преслужба)

Нагадаємо, раніше зізнанням про заробітки під час війни приголомшила співачка KOLA, яка вкладає свої доходи зовсі не в квартири чи машини.

Які гонорари отримує Наталка Денисенко

Скільки заробляє актор Павло Текучев в театрі.

