"Нічого немає". KOLA приголомшила зізнанням про заробітки під час війни

Співачка Анастасія Прудіус, знана як KOLA, зробила відверте зізнання про свій фінансовий стан. Попри успіхи та великі концерти, артистка поки не придбала собі ані квартиру, ані машину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар співачки проєкту "Ранок у великому місті".

Що сказала KOLA про заробітки під час війни

Співачка здобула популярність з початком повномасштабного вторгнення. Її пісні "Чи разом?" та "Біля серця" стали одними з найпопулярніших у музичних чартах.

"Якби не війна, я думаю, що не стала б популярною", - зізналася вона.

За плечима зірки вже кілька виступів у Палаці Спорту, але похизуватися особистими матеріальними здобутками вона не може. Річ у тім, що усі зароблені кошти йдуть на творчість.

"В мене нічого немає. Я вкладаю все в кліпи, пісні. Насправді оце все, що я вклала в Палаци, це були мої роялті. Тобто я прямо їх відкладала. Якби не мій чоловік, я б це не відклала. Я ще й зайняла грошей. Я вже їх віддала. Просто що в мене нічого немає", - чесно розповіла вона.

За словами співачки, про матеріальне вона не думає. Натомість мріє стати мамою і вже говорить про це з коханим.

"Мені б дуже хотілося. Відчуваю, що це якийсь вже етап для мене, який на мене чекає", - поділилася вона.

KOLA розповіла про заробітки (скриншот)

Що відомо про співачку KOLA

Анастасія народилася 19 жовтня 1992 року в Харкові. Вона брала участь у кількох популярних музичних проєктах, зокрема у талант‑шоу "Х-Фактор" та "Голос країни", а також у Нацвідборі на "Євробачення-2017".

Справжня хвиля популярності прийшла до неї під час війни з піснею "Чи разом?", яку вона випустила у 2022 році. Зараз відеоробота на цей трек налічує 12 мільйонів переглядів.



Серед інших популярних пісень - "Порічка" з YAKTAK, "Люди" з MamaRika, "Листопад", "Дочекаюсь", "Літачок" та інші.

У 2023 році співачка таємно вийшла заміж за чоловіка на ім'я В'ячеслав, який багато років проживає в Ізраїлі. Він родом з Дніпра і на 13 років старший за неї.