"Неможливо прогодувати сім'ю". Відомий український актор зізнався, скільки заробляє в театрі

Відомий український актор театру та кіно Павло Текучев зізнався, що заробітна плата в театрах не дозволяє забезпечувати родину. За словами артиста, більшість його колег змушені шукати підробіток в інших сферах або заробляти на рекламі в соцмережах.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

Яка ситуація із зарплатами в театрах

Текучев, який працює в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, зазначив, що рівень оплати в топових закладах Києва є дещо вищим, ніж у регіонах, проте все одно недостатнім для життя.

"Тобі може дуже подобатись те, чим ти займаєшся. Наприклад, робота в театрі. Я від цього отримую величезне задоволення, але на той рівень оплати неможливо прожити й прогодувати сім'ю на заробітну плату", - заявив актор.

Він додав, що в менш відомих театрах зарплати можуть бути на рівні мінімальної. Саме через фінансову незалученість та нереалізованість багато талановитих акторів змушені йти з професії.

Де актори заробляють насправді

За словами Павла, робота в кіно також не дає відчуття стабільності, адже вона є ситуативною: після місяців активних зйомок артист може рік залишатися без пропозицій.

Наразі найшвидшим та найефективнішим способом заробітку для медійних осіб є не сцена, а цифрові майданчики.

"Мені здається, що люди здебільшого заробляють на своїх соцмережах, рекламах. Це приносить набагато більше грошей. Тобто приходимо до того, що медійність - це легший заробіток", - резюмував Текучев.