Найбільший гонорар в кар'єрі: Рудинський назвав серіал, який приніс йому рекордний дохід

Четвер 19 лютого 2026 08:10
Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актор Олександр Рудинський розсекретив, який серіал приніс йому найбільше грошей за один знімальний день. Це міжнародний проєкт, який подарував не лише унікальний досвід, а й значний дохід.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю актора Аліні Шаманській в програмі "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Більше цікавого: Як Рудинський розкритикував номінації на "Оскар-2026"

Найбільший гонорар за всю історію кар'єри

Зірка серіалу "Тиха нава" зізнався, що найбільше грошей отримав за роботу у міжнародному проєкті для Netflix.

У цьому серіалі, який був натхненний збіркою новел Джованні Боккаччо, він втілив одноокого бандита.

"За знімальний день було 2500 євро. Це "Декамерон", - поділився він.

Проєкт знятий у жанрі чорної комедії. За сюжетом, у 1348 році Флоренцію охопила чума. Рятуючись від страшної хвороби, кілька дворян та їхні слуги тікають на окрему віллу. Проте дуже скоро їхнє життя перетворюються у боротьбу за виживання.

Що відомо про Олександра Рудинського

Український актор театру та кіно родом із Миколаєва. Закінчив Київський університет імені Карпенка-Карого, а нині працює в театрі Франка, де бере участь у виставах "Калігула", "Украдене щастя" та інших.

Одружений з акторкою Марією. Пара познайомилася під час навчання та разом виховує сина Петра.

Рудинський активно знімається у міжнародних проєктах. Окрім "Декамерону", він також став частиною "Агенства" від Paramount+.

У 2025 році отримав BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір", а у березні - звання Заслужений артист України.

Раніше ми писали, скільки заробляє Рудинський в театрі та як нагорода змінила його доходи.

Що відомо про кар'єру Рудинського (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

До того ж 22 лютого о 14:00 на ICTV2 покажуть драмеді "Повернення" за участю Олександра. Це історія про життя ветерана після служби, яка поєднує щемкі моменти з гумором.

Головну роль в проєкті виконав боєць "Вовків Да Вінчі" Євген Григор'єв, який в інтерв'ю РБК-Україна розповів про студентське життя в "пентхаусі" та найкращих друзів-акторів.

