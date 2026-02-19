Найбільший гонорар в кар'єрі: Рудинський назвав серіал, який приніс йому рекордний дохід
Актор Олександр Рудинський розсекретив, який серіал приніс йому найбільше грошей за один знімальний день. Це міжнародний проєкт, який подарував не лише унікальний досвід, а й значний дохід.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю актора Аліні Шаманській в програмі "55 за 5" в "Ранку у великому місті".
Найбільший гонорар за всю історію кар'єри
Зірка серіалу "Тиха нава" зізнався, що найбільше грошей отримав за роботу у міжнародному проєкті для Netflix.
У цьому серіалі, який був натхненний збіркою новел Джованні Боккаччо, він втілив одноокого бандита.
"За знімальний день було 2500 євро. Це "Декамерон", - поділився він.
Проєкт знятий у жанрі чорної комедії. За сюжетом, у 1348 році Флоренцію охопила чума. Рятуючись від страшної хвороби, кілька дворян та їхні слуги тікають на окрему віллу. Проте дуже скоро їхнє життя перетворюються у боротьбу за виживання.
Що відомо про Олександра Рудинського
Український актор театру та кіно родом із Миколаєва. Закінчив Київський університет імені Карпенка-Карого, а нині працює в театрі Франка, де бере участь у виставах "Калігула", "Украдене щастя" та інших.
Одружений з акторкою Марією. Пара познайомилася під час навчання та разом виховує сина Петра.
Рудинський активно знімається у міжнародних проєктах. Окрім "Декамерону", він також став частиною "Агенства" від Paramount+.
У 2025 році отримав BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір", а у березні - звання Заслужений артист України.
Що відомо про кар'єру Рудинського (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)
До того ж 22 лютого о 14:00 на ICTV2 покажуть драмеді "Повернення" за участю Олександра. Це історія про життя ветерана після служби, яка поєднує щемкі моменти з гумором.
Головну роль в проєкті виконав боєць "Вовків Да Вінчі" Євген Григор'єв, який в інтерв'ю РБК-Україна розповів про студентське життя в "пентхаусі" та найкращих друзів-акторів.
