Таблиця УПЛ кардинально змінилася: Динамо дихає у спину лідерам після 19-го туру

В Українській Прем'єр-Лізі завершилася програма 19-го туру. Ігровий вікенд, що тривав чотири дні, відзначився впевненою ходою фаворитів, гучним розслідуванням УАФ та змінами у турнірній таблиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Найбільшу увагу вболівальників прикував поєдинок між "Поліссям" та столичним "Динамо".
Попри те, що кияни зуміли вирвати перемогу з рахунком 2:1, результат гри спровокував резонанс.
Через неоднозначні рішення арбітрів Українська асоціація футболу вже ініціювала службове розслідування.
Завдяки цьому успіху підопічні Олександра Шовковського продовжили свою переможну серію до п'яти матчів.
Тепер "біло-сині" лише на один пункт відстають від третього місця, яке наразі утримує саме житомирський клуб.
19-й тур запам'ятався одразу двома розгромами з ідентичним рахунком 4:0. Команда з Кам'янця-Подільського встановила власний історичний рекорд в УПЛ, перегравши "Колос".
Також чотири м'ячі без відповіді у ворота "Полтави" відправила луганська "Зоря". Для полтавців ця поразка стала п'ятою поспіль - востаннє команда набирала очки ще наприкінці минулої осені.
"Шахтар" продовжує очолювати чемпіонські перегони після мінімальної перемоги над "Олександрією".
Донецький клуб зберігає відрив у три бали від ЛНЗ, який також здобув три очки у звітному турі.
Варто відзначити стабільність "Металіста 1925", чия серія без поразок налічує вже шість ігор.
На протилежному полюсі перебувають львівські "Карпати" - колектив не може виграти протягом семи турів поспіль.
Наступний тур стартує вже 13 березня. Центральною подією наступних вихідних стане протистояння "Полісся" та "Кривбасу", які ведуть боротьбу за єврокубкові позиції.
