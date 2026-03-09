Таблица УПЛ кардинально изменилась: Динамо дышит в спину лидерам после 19-го тура

Скандал в Житомире и волевой успех "Динамо"

Наибольшее внимание болельщиков приковал поединок между "Полесьем" и столичным "Динамо".

Несмотря на то, что киевляне сумели вырвать победу со счетом 2:1, результат игры спровоцировал резонанс.

Из-за неоднозначных решений арбитров Украинская ассоциация футбола уже инициировала служебное расследование.

Благодаря этому успеху подопечные Александра Шовковского продлили свою победную серию до пяти матчей.

Теперь "бело-синие" лишь на один пункт отстают от третьего места, которое сейчас удерживает именно житомирский клуб.

Рекордная победа "Эпицентра" и фиаско аутсайдеров

19-й тур запомнился сразу двумя разгромами с идентичным счетом 4:0. Команда из Каменца-Подольского установила собственный исторический рекорд в УПЛ, переиграв "Колос".

Также четыре безответных мяча в ворота "Полтавы" отправила луганская "Заря". Для полтавчан это поражение стало пятым подряд - последний раз команда набирала очки еще в конце прошлой осени.

Ситуация в турнирной таблице: лидеры держат дистанцию

"Шахтер" продолжает возглавлять чемпионскую гонку после минимальной победы над "Александрией".

Донецкий клуб сохраняет отрыв в три балла от ЛНЗ, который также получил три очка в отчетном туре.

Стоит отметить стабильность "Металлиста 1925", чья серия без поражений насчитывает уже шесть игр.

На противоположном полюсе находятся львовские "Карпаты" - коллектив не может выиграть на протяжении семи туров подряд.

Все результаты 19-го тура УПЛ:

"Александрия" - "Шахтер" 0:1

"Эпицентр" - "Колос" 4:0

"Оболонь" - "Кривбасс" 0:0

"Заря" - "Полтава" 4:0

"Карпаты" - "Кудривка" 1:1

"Полесье" - "Динамо" 1:2

"Рух" - "Металлист 1925" 0:3

"Верес" - ЛНЗ 0:3

Турнирная таблица УПЛ после 19 туров

"Шахтер" - 44 очка (19 матчей), 47:12 (разница мячей) ЛНЗ (Черкассы) - 41 очко (19), 26:11 "Полесье" - 36 очков (19), 32:14 "Динамо" - 35 очков (19), 42:22 "Кривбасс" - 31 очко (19), 31:25 "Металлист 1925" - 31 очко (18), 22:12 "Колос" - 28 очков (19), 18:19 "Заря" - 27 очков (19), 26:23 "Верес" - 21 очко (18), 16:23 "Оболонь" - 21 очко (18), 13:27 "Карпаты" - 20 очков (19), 21:26 "Кудривка" - 20 очков (19), 24:33 "Рух" - 19 очков (19), 15:28 "Эпицентр" - 17 очков (19), 22:33 "Александрия" - 11 очков (18), 14:30 "Полтава" - 9 очков (19), 16:47

Следующий тур стартует уже 13 марта. Центральным событием следующих выходных станет противостояние "Полесья" и "Кривбасса", которые ведут борьбу за еврокубковые позиции.