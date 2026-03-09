RU

Таблица УПЛ кардинально изменилась: Динамо дышит в спину лидерам после 19-го тура

20:28 09.03.2026 Пн
2 мин
Такого от арбитров не ожидали даже в УАФ - теперь готовятся жесткие решения
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Динамо" (фото: facebook.com/fcdynamoua)

В Украинской Премьер-Лиге завершилась программа 19-го тура. Игровой уикенд, длившийся четыре дня, отметился уверенной поступью фаворитов, громким расследованием УАФ и изменениями в турнирной таблице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Будет нелегко: "Шахтер" получил соперников в плей-офф Лиги конференций

Скандал в Житомире и волевой успех "Динамо"

Наибольшее внимание болельщиков приковал поединок между "Полесьем" и столичным "Динамо".

Несмотря на то, что киевляне сумели вырвать победу со счетом 2:1, результат игры спровоцировал резонанс.

Из-за неоднозначных решений арбитров Украинская ассоциация футбола уже инициировала служебное расследование.

Благодаря этому успеху подопечные Александра Шовковского продлили свою победную серию до пяти матчей.

Теперь "бело-синие" лишь на один пункт отстают от третьего места, которое сейчас удерживает именно житомирский клуб.

Рекордная победа "Эпицентра" и фиаско аутсайдеров

19-й тур запомнился сразу двумя разгромами с идентичным счетом 4:0. Команда из Каменца-Подольского установила собственный исторический рекорд в УПЛ, переиграв "Колос".

Также четыре безответных мяча в ворота "Полтавы" отправила луганская "Заря". Для полтавчан это поражение стало пятым подряд - последний раз команда набирала очки еще в конце прошлой осени.

Ситуация в турнирной таблице: лидеры держат дистанцию

"Шахтер" продолжает возглавлять чемпионскую гонку после минимальной победы над "Александрией".

Донецкий клуб сохраняет отрыв в три балла от ЛНЗ, который также получил три очка в отчетном туре.

Стоит отметить стабильность "Металлиста 1925", чья серия без поражений насчитывает уже шесть игр.

На противоположном полюсе находятся львовские "Карпаты" - коллектив не может выиграть на протяжении семи туров подряд.

Все результаты 19-го тура УПЛ:

  • "Александрия" - "Шахтер" 0:1
  • "Эпицентр" - "Колос" 4:0
  • "Оболонь" - "Кривбасс" 0:0
  • "Заря" - "Полтава" 4:0
  • "Карпаты" - "Кудривка" 1:1
  • "Полесье" - "Динамо" 1:2
  • "Рух" - "Металлист 1925" 0:3
  • "Верес" - ЛНЗ 0:3

Турнирная таблица УПЛ после 19 туров

  1. "Шахтер" - 44 очка (19 матчей), 47:12 (разница мячей)
  2. ЛНЗ (Черкассы) - 41 очко (19), 26:11
  3. "Полесье" - 36 очков (19), 32:14
  4. "Динамо" - 35 очков (19), 42:22
  5. "Кривбасс" - 31 очко (19), 31:25
  6. "Металлист 1925" - 31 очко (18), 22:12
  7. "Колос" - 28 очков (19), 18:19
  8. "Заря" - 27 очков (19), 26:23
  9. "Верес" - 21 очко (18), 16:23
  10. "Оболонь" - 21 очко (18), 13:27
  11. "Карпаты" - 20 очков (19), 21:26
  12. "Кудривка" - 20 очков (19), 24:33
  13. "Рух" - 19 очков (19), 15:28
  14. "Эпицентр" - 17 очков (19), 22:33
  15. "Александрия" - 11 очков (18), 14:30
  16. "Полтава" - 9 очков (19), 16:47

Следующий тур стартует уже 13 марта. Центральным событием следующих выходных станет противостояние "Полесья" и "Кривбасса", которые ведут борьбу за еврокубковые позиции.

