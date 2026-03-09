Таблица УПЛ кардинально изменилась: Динамо дышит в спину лидерам после 19-го тура

В Украинской Премьер-Лиге завершилась программа 19-го тура. Игровой уикенд, длившийся четыре дня, отметился уверенной поступью фаворитов, громким расследованием УАФ и изменениями в турнирной таблице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Наибольшее внимание болельщиков приковал поединок между "Полесьем" и столичным "Динамо".
Несмотря на то, что киевляне сумели вырвать победу со счетом 2:1, результат игры спровоцировал резонанс.
Из-за неоднозначных решений арбитров Украинская ассоциация футбола уже инициировала служебное расследование.
Благодаря этому успеху подопечные Александра Шовковского продлили свою победную серию до пяти матчей.
Теперь "бело-синие" лишь на один пункт отстают от третьего места, которое сейчас удерживает именно житомирский клуб.
19-й тур запомнился сразу двумя разгромами с идентичным счетом 4:0. Команда из Каменца-Подольского установила собственный исторический рекорд в УПЛ, переиграв "Колос".
Также четыре безответных мяча в ворота "Полтавы" отправила луганская "Заря". Для полтавчан это поражение стало пятым подряд - последний раз команда набирала очки еще в конце прошлой осени.
"Шахтер" продолжает возглавлять чемпионскую гонку после минимальной победы над "Александрией".
Донецкий клуб сохраняет отрыв в три балла от ЛНЗ, который также получил три очка в отчетном туре.
Стоит отметить стабильность "Металлиста 1925", чья серия без поражений насчитывает уже шесть игр.
На противоположном полюсе находятся львовские "Карпаты" - коллектив не может выиграть на протяжении семи туров подряд.
Следующий тур стартует уже 13 марта. Центральным событием следующих выходных станет противостояние "Полесья" и "Кривбасса", которые ведут борьбу за еврокубковые позиции.
