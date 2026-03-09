Таблиця УПЛ кардинально змінилася: Динамо дихає у спину лідерам після 19-го туру

В Українській Прем'єр-Лізі завершилася програма 19-го туру. Ігровий вікенд, що тривав чотири дні, відзначився впевненою ходою фаворитів, гучним розслідуванням УАФ та змінами у турнірній таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Скандал у Житомирі та вольовий успіх "Динамо"

Найбільшу увагу вболівальників прикував поєдинок між "Поліссям" та столичним "Динамо".

Попри те, що кияни зуміли вирвати перемогу з рахунком 2:1, результат гри спровокував резонанс.

Через неоднозначні рішення арбітрів Українська асоціація футболу вже ініціювала службове розслідування.

Завдяки цьому успіху підопічні Олександра Шовковського продовжили свою переможну серію до п'яти матчів.

Тепер "біло-сині" лише на один пункт відстають від третього місця, яке наразі утримує саме житомирський клуб.

Рекордна перемога "Епіцентра" та фіаско аутсайдерів

19-й тур запам'ятався одразу двома розгромами з ідентичним рахунком 4:0. Команда з Кам'янця-Подільського встановила власний історичний рекорд в УПЛ, перегравши "Колос".

Також чотири м'ячі без відповіді у ворота "Полтави" відправила луганська "Зоря". Для полтавців ця поразка стала п'ятою поспіль - востаннє команда набирала очки ще наприкінці минулої осені.

Ситуація у турнірній таблиці: лідери тримають дистанцію

"Шахтар" продовжує очолювати чемпіонські перегони після мінімальної перемоги над "Олександрією".

Донецький клуб зберігає відрив у три бали від ЛНЗ, який також здобув три очки у звітному турі.

Варто відзначити стабільність "Металіста 1925", чия серія без поразок налічує вже шість ігор.

На протилежному полюсі перебувають львівські "Карпати" - колектив не може виграти протягом семи турів поспіль.

Усі результати 19-го туру УПЛ:

"Олександрія" - "Шахтар" 0:1

"Епіцентр" - "Колос" 4:0

"Оболонь" - "Кривбас" 0:0

"Зоря" - "Полтава" 4:0

"Карпати" - "Кудрівка" 1:1

"Полісся" - "Динамо" 1:2

"Рух" - "Металіст 1925" 0:3

"Верес" - ЛНЗ 0:3

Турнірна таблиця УПЛ після 19 турів

"Шахтар" - 44 очки (19 матчів), 47:12 (різниця м'ячів) ЛНЗ (Черкаси) - 41 очко (19), 26:11 "Полісся" - 36 очок (19), 32:14 "Динамо" - 35 очок (19), 42:22 "Кривбас" - 31 очко (19), 31:25 "Металіст 1925" - 31 очко (18), 22:12 "Колос" - 28 очок (19), 18:19 "Зоря" - 27 очок (19), 26:23 "Верес" - 21 очко (18), 16:23 "Оболонь" - 21 очко (18), 13:27 "Карпати" - 20 очок (19), 21:26 "Кудрівка" - 20 очок (19), 24:33 "Рух" - 19 очок (19), 15:28 "Епіцентр" - 17 очок (19), 22:33 "Олександрія" - 11 очок (18), 14:30 "Полтава" - 9 очок (19), 16:47

Наступний тур стартує вже 13 березня. Центральною подією наступних вихідних стане протистояння "Полісся" та "Кривбасу", які ведуть боротьбу за єврокубкові позиції.