Таблица УПЛ кардинально изменилась: Динамо дышит в спину лидерам после 19-го тура
В Украинской Премьер-Лиге завершилась программа 19-го тура. Игровой уикенд, длившийся четыре дня, отметился уверенной поступью фаворитов, громким расследованием УАФ и изменениями в турнирной таблице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Скандал в Житомире и волевой успех "Динамо"
Наибольшее внимание болельщиков приковал поединок между "Полесьем" и столичным "Динамо".
Несмотря на то, что киевляне сумели вырвать победу со счетом 2:1, результат игры спровоцировал резонанс.
Из-за неоднозначных решений арбитров Украинская ассоциация футбола уже инициировала служебное расследование.
Благодаря этому успеху подопечные Александра Шовковского продлили свою победную серию до пяти матчей.
Теперь "бело-синие" лишь на один пункт отстают от третьего места, которое сейчас удерживает именно житомирский клуб.
Рекордная победа "Эпицентра" и фиаско аутсайдеров
19-й тур запомнился сразу двумя разгромами с идентичным счетом 4:0. Команда из Каменца-Подольского установила собственный исторический рекорд в УПЛ, переиграв "Колос".
Также четыре безответных мяча в ворота "Полтавы" отправила луганская "Заря". Для полтавчан это поражение стало пятым подряд - последний раз команда набирала очки еще в конце прошлой осени.
Ситуация в турнирной таблице: лидеры держат дистанцию
"Шахтер" продолжает возглавлять чемпионскую гонку после минимальной победы над "Александрией".
Донецкий клуб сохраняет отрыв в три балла от ЛНЗ, который также получил три очка в отчетном туре.
Стоит отметить стабильность "Металлиста 1925", чья серия без поражений насчитывает уже шесть игр.
На противоположном полюсе находятся львовские "Карпаты" - коллектив не может выиграть на протяжении семи туров подряд.
Все результаты 19-го тура УПЛ:
- "Александрия" - "Шахтер" 0:1
- "Эпицентр" - "Колос" 4:0
- "Оболонь" - "Кривбасс" 0:0
- "Заря" - "Полтава" 4:0
- "Карпаты" - "Кудривка" 1:1
- "Полесье" - "Динамо" 1:2
- "Рух" - "Металлист 1925" 0:3
- "Верес" - ЛНЗ 0:3
Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
- "Шахтер" - 44 очка (19 матчей), 47:12 (разница мячей)
- ЛНЗ (Черкассы) - 41 очко (19), 26:11
- "Полесье" - 36 очков (19), 32:14
- "Динамо" - 35 очков (19), 42:22
- "Кривбасс" - 31 очко (19), 31:25
- "Металлист 1925" - 31 очко (18), 22:12
- "Колос" - 28 очков (19), 18:19
- "Заря" - 27 очков (19), 26:23
- "Верес" - 21 очко (18), 16:23
- "Оболонь" - 21 очко (18), 13:27
- "Карпаты" - 20 очков (19), 21:26
- "Кудривка" - 20 очков (19), 24:33
- "Рух" - 19 очков (19), 15:28
- "Эпицентр" - 17 очков (19), 22:33
- "Александрия" - 11 очков (18), 14:30
- "Полтава" - 9 очков (19), 16:47
Следующий тур стартует уже 13 марта. Центральным событием следующих выходных станет противостояние "Полесья" и "Кривбасса", которые ведут борьбу за еврокубковые позиции.
