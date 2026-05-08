Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 та що це дає клубам

Найкращий результат десятиліття

Хоча "Шахтар" не зміг поповнити скарбничку у вирішальному матчі, загальна кампанія українських команд стала проривною. Сумарно "гірники", київське "Динамо", житомирське "Полісся" та "Олександрія" принесли Україні 8.312 бала.

Це найвищий показник набраних очок за останні 10 років. Востаннє більше вдавалося набрати ще у сезоні-2015/16 (9.800 очок). Для порівняння, попереднім піковим результатом за цей період були 8 балів у сезоні-2017/18.

Хто і скільки приніс балів у сезоні-2025/26:

"Шахтар" – 6.0625

"Динамо" – 1.75

"Полісся" – 0.5

"Олександрія" – 0.00

Підсумкове місце у сезоні

У загальному рейтингу Україна фінішувала на 23-й позиції. Попри рекордний сезонний здобуток, піднятися вище не вдалося – Україна розпочинала сезон на цьому ж місці. Проте такий результат дозволив відіграти втрачені по ходу сезону позиції та випередити Сербію та Румунію, які на певному етапі опинялися вище за Україну.

Що це означає для українських клубів

Фініш на 23-му місці визначає представництво України у єврокубках на сезон-2027/28. Країна збереже 4 путівки.

Чемпіон УПЛ – розпочне з 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (у разі продовження дискваліфікації клубів РФ є шанси на перехід одразу до 2-го раунду)

Віце-чемпіон або володар Кубка – 1-й раунд відбору Ліги Європи

Друге та третє (або третє та четверте - залежно від Кубка України) місця УПЛ – 2-й раунд відбору Ліги конференцій.

Важливо зазначити, що наступний сезон-2026/27 Україна також розпочне з 23-ї сходинки. Проте "Шахтар", якщо стане чемпіоном, за певних умов може одразу потрапити до основного раунду ЛЧ завдяки клубному рейтингу.