Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 и что это дает клубам

Лучший результат десятилетия

Хотя "Шахтер" не смог пополнить копилку в решающем матче, общая кампания украинских команд стала прорывной. Суммарно "горняки", киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и "Александрия" принесли Украине 8.312 балла.

Это самый высокий показатель набранных очков за последние 10 лет. Последний раз больше удавалось набрать еще в сезоне-2015/16 (9.800 очков). Для сравнения, предыдущим пиковым результатом за этот период были 8 баллов в сезоне-2017/18.

Кто и сколько принес баллов в сезоне-2025/26:

"Шахтер" - 6.0625

"Динамо" - 1.75

"Полесье" - 0.5

"Александрия" - 0.00

Итоговое место в сезоне

В общем рейтинге Украина финишировала на 23-й позиции. Несмотря на рекордное сезонное достижение, подняться выше не удалось - Украина начинала сезон на этом же месте. Однако такой результат позволил отыграть утраченные по ходу сезона позиции и опередить Сербию и Румынию, которые на определенном этапе оказывались выше Украины.

Что это означает для украинских клубов

Финиш на 23-м месте определяет представительство Украины в еврокубках на сезон-2027/28. Страна сохранит 4 путевки.

Чемпион УПЛ - начнет с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (в случае продолжения дисквалификации клубов РФ есть шансы на переход сразу во 2-й раунд)

Вице-чемпион или обладатель Кубка - 1-й раунд отбора Лиги Европы

Второе и третье (или третье и четвертое - в зависимости от Кубка Украины) места УПЛ - 2-й раунд отбора Лиги конференций.

Важно отметить, что следующий сезон-2026/27 Украина также начнет с 23-й строчки. Однако "Шахтер", если станет чемпионом, при определенных условиях может сразу попасть в основной раунд ЛЧ благодаря клубному рейтингу.