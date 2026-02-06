Світоліна проти Ястремської: сюрпризи жеребу супертурніру WTA

6 лютого відбулося жеребкування основної сітки престижного хардового турніру серії WTA 1000 у катарській Досі. До основної сітки потрапили одразу дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Світоліна розпочне з другого кола

Перша ракетка України отримала сьомий номер посіву, завдяки чому автоматично пропустить стартовий раунд.

Свій шлях на турнірі Світоліна (WTA 10) розпочне з 1/16 фіналу. При цьому вже на цій стадії вона може зіграти в українському дербі.

Ястремська стартує проти Букші

Ястремська (WTA 43) не потрапила до числа сіяних, тому розпочне виступи з першого кола. Її суперницею стане іспанка Крістіна Букша (WTA 57).

Тенісистки вже мають досвід очних зустрічей -- раніше українка двічі перемагала Букшу. Якщо Ястремська знову виявиться сильнішою, у другому раунді на неї чекатиме саме Світоліна.

Таким чином, уболівальники можуть побачити українське протистояння вже на ранній стадії тисячника.

Стародубцева бореться за основу

Ще одна представниця України Юлія Стародубцева (WTA 102) продовжує виступи в кваліфікації. 6 лютого вона виграла стартовий матч відбору та пробилася до фіналу кваліфікації, де позмагається за місце в основній сітці.

Коли старт турніру

Матчі основної сітки WTA 1000 у Досі розпочнуться 8 лютого. Фінал запланований на 14 лютого. Призовий фонд турніру - понад 4 млн доларів. Чинна чемпіонка - Аманда Анісімова (США).