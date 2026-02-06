ua en ru
Ідеальний старт українки в Досі: матч на WTA 1000 завершився значно швидше, ніж чекали

П'ятниця 06 лютого 2026 12:26
UA EN RU
Ідеальний старт українки в Досі: матч на WTA 1000 завершився значно швидше, ніж чекали Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Юлія Стародубцева з упевненої перемоги розпочала боротьбу за путівку до основної сітки турніру серії WTA 1000 у Катарі. У півфіналі кваліфікації вона не залишила шансів Антонії Ружич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Упевнена перемога в півфіналі відбору

Юлія Стародубцева (№102 WTA) продемонструвала переконливу гру у своєму першому поєдинку на хардових кортах Дохи.

Для перемоги над сьомою сіяною відбору, представницею Хорватії Антонією Ружич (№67 WTA), українці знадобилося трохи більше години. Матч завершився з ідентичним рахунком у обох сетах - 6:2, 6:2.

Протягом зустрічі, яка тривала 1 годину 14 хвилин, Стародубцева повністю контролювала хід подій.

Юлія реалізувала 4 брейк-пойнти, при цьому не дозволивши суперниці створити жодного шансу на власній подачі.

Показники українки: 1 ейс та 1 подвійна помилка. У свою чергу, Ружич відзначилася однією подачею навиліт та припустилася двох помилок на сервісі.

Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні. Перемога в Катарі дозволила Юлії перервати невдалу серію з двох поразок та покращити свою статистику у 2026 році до семи звитяг в одинадцяти матчах.

Хто стане наступною суперницею

Попереду на Стародубцеву чекає фінальний раунд кваліфікації.

За місце в основному раунді турніру з призовим фондом понад 4 мільйони доларів вона посперечається з переможницею пари Моюка Учідзіма (Японія) - Ребекка Шрамкова (Словаччина).

Варто зазначити, що 6 лютого ігрову програму продовжують й інші представниці України.

Зокрема, Олександра Олійникова та Дар'я Снігур виступлять у півфіналах турніру WTA 250, що проходить у румунському місті Клуж-Напока.

