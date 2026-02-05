ua en ru
Дві українки у півфіналі: Снігур повторила успіх Олійникової на WTA 250 у Румунії

Четвер 05 лютого 2026 23:38
Дві українки у півфіналі: Снігур повторила успіх Олійникової на WTA 250 у Румунії Дарія Снігур (фото: WTA)
Автор: Андрій Костенко

Шоста ракетка України Дарія Снігур вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу турніру серії WTA 250. У чвертьфіналі змагань у румунському Клуж-Напоці вона у трьох сетах здолала китаянку Юань Юе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 250, Клуж-Напока, чвертьфінал

Дарія Снігур (Україна) – Юань Юе (Китай) – 4:6, 6:0, 7:5

Шлях до півфіналу

До поєдинку з китаянкою Снігур підійшла на тлі однієї з найгучніших перемог у кар'єрі. У попередньому раунді українка сенсаційно вибила другу сіяну турніру – румунку Жаклін Крістіан. Цей успіх став для Снігур найбільшим з жовтня 2024 року.

Матч проти Юе став для тенісисток першим очним протистоянням на професійному рівні.

Старт залишився за представницею Китаю. Вона повела 2:0, однак Снігур відповіла серією з трьох виграних геймів. Попри це, за рахунку 4:3 китаянка зробила вирішальний брейк і довела сет до перемоги – 6:4.

Другу партію українка провела бездоганно. Снігур повністю контролювала гру та не віддала суперниці жодного гейму – 6:0.

Вирішальний сет перетворився на справжню драму. За рахунку 4:3 на користь Снігур Юе виграла два гейми поспіль, однак українка зуміла зібратися у ключовий момент. У 12-му геймі Снігур з другої спроби реалізувала матчбол та вирвала перемогу – 7:5.

Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин.

Історичний результат для українки

Завдяки цій перемозі Снігур уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250. Раніше українка доходила до цієї стадії лише на змаганнях рівня "челенджерів", зокрема у Канберрі в січні 2026 року.

У півфіналі Снігур зіграє проти 36-ї ракетки світу – румунки Сорани Кирсті, яка виступає за підтримки домашніх трибун.

Окрім Снігур, у півфіналі турніру в Клуж-Напоці зіграє ще одна українка – Олександра Олійникова. Вона у своєму чвертьфіналі здолала іншу китаянку Ван Сіньюй, а в півфіналі зустрінеться з британкою румунського походження Еммою Радукану.

Раніше ми повідомили, що Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.

Також читайте, як удар Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

