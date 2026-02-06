ua en ru
Свитолина против Ястремской: сюрпризы жребия супертурнира WTA

Пятница 06 февраля 2026 16:56
Свитолина против Ястремской: сюрпризы жребия супертурнира WTA Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

6 февраля состоялась жеребьевка основной сетки престижного хардового турнира серии WTA 1000 в катарской Дохе. В основную сетку попали сразу две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина начнет со второго круга

Первая ракетка Украины получила седьмой номер посева, благодаря чему автоматически пропустит стартовый раунд.

Свой путь на турнире Свитолина (WTA 10) начнет с 1/16 финала. При этом уже на этой стадии она может сыграть в украинском дерби.

Ястремская стартует против Букши

Ястремская (WTA 43) не попала в число сеяных, поэтому начнет выступления с первого круга. Ее соперницей станет испанка Кристина Букша (WTA 57).

Теннисистки уже имеют опыт очных встреч - ранее украинка дважды побеждала Букшу. Если Ястремская снова окажется сильнее, во втором раунде ее будет ждать именно Свитолина.

Таким образом, болельщики могут увидеть украинское противостояние уже на ранней стадии тысячника.

Стародубцева борется за основу

Еще одна представительница Украины Юлия Стародубцева (WTA 102) продолжает выступления в квалификации. 6 февраля она выиграла стартовый матч отбора и пробилась в финал квалификации, где поборется за место в основной сетке.

Когда старт турнира

Матчи основной сетки WTA 1000 в Дохе начнутся 8 февраля. Финал запланирован на 14 февраля. Призовой фонд турнира - более 4 млн долларов. Действующая чемпионка - Аманда Анисимова (США).

Ранее мы сообщили, что Александра Олейникова и Дарья Снигур сыграют в полуфинале турнира WTA 250 в Румынии.

Также читайте, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

Теннис Элина Свитолина Даяна Ястремская
