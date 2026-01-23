Світоліна проти "нейтральної" Шнайдер: де і коли дивитися принциповий поєдинок Australian Open

Впевнений старт Світоліної

Лідерка українського тенісу вдало розпочала сезон-2026. Вона тріумфувала на турнірі в Окленді, де виграла змагання у ролі першої сіяної, а в Мельбурні продовжила демонструвати стабільну гру.

На Australian Open Світоліна стартувала з переконливої перемоги над іспанкою Крістіною Букшою – 6:4, 6:1. У другому колі українка впоралася з польською тенісисткою Ліндою Клімовічовою – 7:5, 6:1.

Матч зі Шнайдер стане для Світоліної найсерйознішим випробуванням у сезоні з огляду на рейтинг і клас суперниці. У разі перемоги українка може зустрітися в наступному колі з переможницею пари: "нейтральна" Мірра Андрєєва – Єлена-Габріела Русе (Румунія).

Шнайдер небезпечна на харді

Шнайдер у нинішньому сезоні вже встигла заявити про себе на кількох хардових турнірах. У Брісбені вона обіграла колишню співвітчизницю Анастасію Потапову (нині представляє Австрію), а згодом у напруженому матчі поступилася американці Медісон Кіз у трьох сетах.

На турнірі в Аделаїді Шнайдер видала серію яскравих перемог, пройшовши Лейлу Фернандес, Катерину Синякову та Емму Наварро. Зупинила тенісистку лише інша "нейтралка" – Мірра Андрєєва у півфіналі.

Australian Open Шнайдер розпочала з перемоги над досвідченою Барборою Крейчиковою з Чехії – 2:6, 6:3, 6:3. У другому колі вона провела надзвичайно складний матч проти австралійки Таллії Гібсон, відігравши три матчболи у другому сеті та зрештою здобувши перемогу – 3:6, 7:5, 6:3.

Чого чекати від матчу

Світоліна та Шнайдер раніше між собою не зустрічалися, тож їхній очний матч стане дебютним. Невеликою фавориткою протистояння вважається українка – за рахунок досвіду та стабільності. Світоліна старша за суперницю на десять років і має значно більший багаж матчів на рівні Grand Slam.

Очікується напружена та затяжна боротьба, у якій результат може вирішуватися в ключових розіграшах. Для Світоліної цей поєдинок матиме і принциповий характер, зважаючи на статус суперниці.

Де і коли дивитися

Поєдинок стартує сьогодні, не раніше 10:00 за київським часом.

Трансляцію основної сітки Australian Open в Україні доступна на каналі Eurosport. Також матчі можна переглянути у розділі Discovery+ на медіасервісі MEGOGO.