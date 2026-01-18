ua en ru
Нд, 18 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Костюк підтвердила серйозність травми на Australian Open: відео болісного епізоду

Неділя 18 січня 2026 16:47
UA EN RU
Костюк підтвердила серйозність травми на Australian Open: відео болісного епізоду Фото: Марта Костюк (x.com/BrisbaneTennis)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк припиняє виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. Травма, отримана у грі першого кола одиночного розряду, не дозволить їй зіграти в парному турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.

Що трапилося у грі з Жакемо

У першому колі турніру Костюк грала з француженкою Ельзою Жакемо. Матч тривав майже три з половиною години, а переможниця визначилась за підсумком трьох сетів з тайбрейками.

У першому сеті Костюк перемогла на тайбрейку 7:4, але у другому програла із таким же рахунком.

У заключній партії за рахунку 5:6 на своїй подачі Костюк зазнала падіння. Вона взяла паузу для надання медичної допомоги. Марта зазнала ушкодження щиколотки, після чого не змогла сильно опиратися на ногу.

Костюк підтвердила серйозність травми на Australian Open: відео болісного епізоду

Момент травми Костюк (сріншот з відео)

Зрештою Костюк продовжила гру, забрала гейм і перевела гру на вирішальний тайбрейк. У ньому Марта зуміла відігратись з відставання 1:5 та відновити паритет (7:7), але не змогла виграти три останні розіграші – поступилась 7:10.

Вимушене прощання з Australian Open

Згодом Костюк повідомила подробиці ушкодження у соцмережі. За словами спортсменки, додаткові медичні обстеження підтвердили розрив зв'язок щиколотки.

Через травму Марта змушена знятися з парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії, де вона планувала виступати разом із румункою Єленою-Габріелою Русе.

"На жаль, під час сьогоднішнього матчу я травмувала щиколотку, і після додаткових обстежень був підтверджений розрив зв'язок. Це означає, що я не зможу продовжити виступ на Australian Open у парному розряді", - написала Костюк.

Українка зізналася, що Australian Open залишається одним з її улюблених турнірів, тому завершення змагань через травму стало для неї особливо болючим.

"Не так я уявляла завершення свого виступу. Але це частина спорту", - зазначила тенісистка.

У поточному сезоні Костюк всьоме в кар'єрі стартувала в основі австралійського мейджора. Найкращий результат у Мельбурні вона показала у 2024 році, коли пробилася в чвертьфінал.

Відновлення та повернення на корт

Попри вимушену паузу, Костюк наголосила, що початок сезону-2026 загалом залишив позитивні враження.

"Брісбен став чудовим початком року для мене. Тепер час зосередитися на відновленні, і я з нетерпінням чекаю повернення на корт", - підсумувала Марта, нагадавши про вдалий виступ на турнірі у Брісбені, де вона вийшла в фінал.

Раніше ми розповіли про історичний рекорд легендарної Вінус Вільямс на Australian Open.

Також дізнайтеся, як українські тенісистки піднялися в топ-20 WTA після старту сезону-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Australian Open Марта Костюк
Новини
Біля ЗАЕС триває ремонт лінії електропередач: МАГАТЕ оприлюднило фото
Біля ЗАЕС триває ремонт лінії електропередач: МАГАТЕ оприлюднило фото
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу