Світоліна стала чемпіонкою турніру в Окленді та здобула 19-й титул у кар'єрі
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою престижних змагань серії WTA 250 у Новій Зеландії. У вирішальному протистоянні титулована одеситка у двох сетах переграла представницю Китаю Ван Сіньюй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Деталі фінального матчу в Окленді
Вирішальна зустріч на кортах Окленда тривала 1 годину та 44 хвилини. Досвідчена українка, яка наразі посідає 13-те місце у світовому рейтингу, продемонструвала впевнену гру в першій партії.
Ключовим моментом став брейк у шостому геймі, який дозволив Еліні закрити сет з рахунком 6:3.
Другий відрізок гри виявився значно складнішим. Ван Сіньюй (57-й номер WTA) чинила запеклий опір та мала чотири шанси на брейк, проте Світоліна нівелювала всі загрози.
Доля титулу вирішувалася на тайбрейку. Попри невдалий старт (0:3), українка змогла перехопити ініціативу та з другого матч-пойнту поставити переможну крапку - 7:6(6).
За матч Еліна виконала 7 ейсів та припустилася 3 подвійних помилок. Цікаво, що це вже друга перемога Світоліної над цією суперницею - вперше вона обіграла китаянку на Вімблдоні-2024.
Значущість перемоги та новий рейтинг
Цей трофей став для 31-річної тенісистки 19-м на турнірах рівня WTA та першим після тривалої паузи, що тривала з квітня 2025 року. Після переможного матчу українка поділилася емоціями від успіху.
"Виграти черговий титул - це неймовірні відчуття. Попередній сезон завершився не найкращим чином, тому ця пауза стала необхідним перезавантаженням. Я повернулася з новою енергією і дуже щаслива, що цей тиждень завершився саме так. Складні матчі дають мотивацію на майбутнє", - зазначила Світоліна.
Elina Svitolina after beating Xinyu Wang to win the Auckland title— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
“This one was very special, because my husband won it last year. This year he told me ‘If you don’t win this year, I don’t know what to tell you anymore’”
pic.twitter.com/IXKF8jdqh9
Шлях до титулу
На шляху до головного трофея Світоліна послідовно пройшла Варвару Грачову, Кеті Бултер, Сонай Картал та Іву Йович.
Особливу увагу вболівальників привернув зворушливий момент після фіналу, адже Еліна відсвяткувала перемогу зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, який підтримував її на трибунах протягом усього тижня.
Elina Svitolina walks over to hug Gael Monfils and her coach Andrew Bettles after winning her 19th title in Auckland— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
pic.twitter.com/qrpOfG719Z
Варто зазначити, що тріумф Світоліної може стати не єдиним для українського тенісу цими вихідними. У Брисбені свій фінал проведе Марта Костюк, суперницею якої буде лідерка світового рейтингу Аріна Сабалєнка.
Раніше ми розповіли, як Марта Костюк сенсаційно обіграла третю ракетку світу та вийшла у чвертьфінал WTA у Брисбені
Також читайте, як Даяна Ястремська розтрощила рейтингову суперницю на турнірі в Австралії.