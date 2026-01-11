Світоліна стала чемпіонкою турніру в Окленді та здобула 19-й титул у кар'єрі

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою престижних змагань серії WTA 250 у Новій Зеландії. У вирішальному протистоянні титулована одеситка у двох сетах переграла представницю Китаю Ван Сіньюй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Деталі фінального матчу в Окленді

Вирішальна зустріч на кортах Окленда тривала 1 годину та 44 хвилини. Досвідчена українка, яка наразі посідає 13-те місце у світовому рейтингу, продемонструвала впевнену гру в першій партії.

Ключовим моментом став брейк у шостому геймі, який дозволив Еліні закрити сет з рахунком 6:3.

Другий відрізок гри виявився значно складнішим. Ван Сіньюй (57-й номер WTA) чинила запеклий опір та мала чотири шанси на брейк, проте Світоліна нівелювала всі загрози.

Доля титулу вирішувалася на тайбрейку. Попри невдалий старт (0:3), українка змогла перехопити ініціативу та з другого матч-пойнту поставити переможну крапку - 7:6(6).

За матч Еліна виконала 7 ейсів та припустилася 3 подвійних помилок. Цікаво, що це вже друга перемога Світоліної над цією суперницею - вперше вона обіграла китаянку на Вімблдоні-2024.

Значущість перемоги та новий рейтинг

Цей трофей став для 31-річної тенісистки 19-м на турнірах рівня WTA та першим після тривалої паузи, що тривала з квітня 2025 року. Після переможного матчу українка поділилася емоціями від успіху.

"Виграти черговий титул - це неймовірні відчуття. Попередній сезон завершився не найкращим чином, тому ця пауза стала необхідним перезавантаженням. Я повернулася з новою енергією і дуже щаслива, що цей тиждень завершився саме так. Складні матчі дають мотивацію на майбутнє", - зазначила Світоліна.