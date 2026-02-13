ua en ru
"Світ змінюється дуже швидко": президент УЄФА Чеферін зробив заяву про повернення росіян

П'ятниця 13 лютого 2026 11:59
"Світ змінюється дуже швидко": президент УЄФА Чеферін зробив заяву про повернення росіян Александер Чеферін (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Президент УЄФА Александер Чеферін відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливість зняття заборони на виступи росіян на міжнародній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Позиція чітка і не змінилася"

За словами очільника організації, УЄФА продовжує дотримуватися ухвалених раніше рішень про бан російських команд.

"Позиція УЄФА чітка і не змінилася, але ми щодня аналізуємо ситуацію", - зазначив Чеферін. під час конгресу УЄФА у Брюсселі.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росію було відсторонено від усіх клубних та міжнародних турнірів під егідою УЄФА. Таким чином, російський футбол уже кілька років фактично перебуває поза міжнародною системою змагань.

Інфантіно виступив за послаблення

Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно недавно заявив, що заборона "нічого не досягла" і може лише посилювати напругу.

Він припустив, що повернення російських команд, зокрема на юнацькому рівні, могло б "сприяти діалогу".

Ці слова викликали різку реакцію в Україні, де наголосили: обмеження мають діяти доти, доки Росія продовжує війну.

Двері формально не зачинені

Попри жорстку позицію, Чеферін залишив простір для можливих змін у майбутньому.

"Світ змінюється дуже швидко, інколи за ним складно встигати. Подивимось, що принесе майбутнє", - додав він.

Наразі ж санкції проти російського футболу залишаються чинними, а повернення команд РФ до турнірів УЄФА офіційно не розглядається.

Раніше ми писали, що МОК подає сигнали про повернення росіян.

Також ми повідомили, що українські спортсмени отримали чіткі інструкції щодо росіян на Олімпіаді-2026.

