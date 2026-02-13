ua en ru
"Мир меняется очень быстро": президент УЕФА Чеферин сделал заявление о возвращении россиян

Пятница 13 февраля 2026 11:59
"Мир меняется очень быстро": президент УЕФА Чеферин сделал заявление о возвращении россиян Александер Чеферин (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Президент УЕФА Александр Чеферин отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности снятия запрета на выступления россиян на международной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"Позиция четкая и не изменилась"

По словам главы организации, УЕФА продолжает придерживаться принятых ранее решений о бане российских команд.

"Позиция УЕФА четкая и не изменилась, но мы ежедневно анализируем ситуацию", - отметил Чеферин. во время конгресса УЕФА в Брюсселе.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Россия была отстранена от всех клубных и международных турниров под эгидой УЕФА. Таким образом, российский футбол уже несколько лет фактически находится вне международной системы соревнований.

Инфантино выступил за ослабление

В то же время президент ФИФА Джанни Инфантино недавно заявил, что запрет "ничего не достиг" и может лишь усиливать напряжение.

Он предположил, что возвращение российских команд, в том числе на юношеском уровне, могло бы "способствовать диалогу".

Эти слова вызвали резкую реакцию в Украине, где отметили: ограничения должны действовать до тех пор, пока Россия продолжает войну.

Двери формально не закрыты

Несмотря на жесткую позицию, Чеферин оставил пространство для возможных изменений в будущем.

"Мир меняется очень быстро, иногда за ним сложно успевать. Посмотрим, что принесет будущее", - добавил он.

Пока же санкции против российского футбола остаются в силе, а возвращение команд РФ в турниры УЕФА официально не рассматривается.

Ранее мы писали, что МОК подает сигналы о возвращении россиян.

Также мы сообщили, что украинские спортсмены получили четкие инструкции относительно россиян на Олимпиаде-2026.

