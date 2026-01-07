"Сутінки" повертаються? Крістен Стюарт приголомшила заявою (відео)

Крістен Стюарт несподівано заговорила про повернення до культової вампірської саги "Сутінки". Акторка не проти спробувати себе в іншій відповідальній ролі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву зірки в інтерв'ю Entertainment Tonight.

Що сказала Крістен Стюарт про ремейк "Сутінків"

Акторка зізналася, що хотіла б перезняти стрічку як режисерка. Спілкуючись з журналістами на червоній доріжці Palm Springs International Film Festival Creative Impact Awards, вона похвалила роботу режисерів франшизи.

"Я дуже люблю те, що зробила Кетрін Гардвік, люблю роботу Кріса Вайца і всіх режисерів, які працювали над цими фільмами. Вони були дуже самобутні, трохи дивакуваті й щирі - саме в той момент, коли ще не стали знаменитими", - сказала Стюарт.

Едвард і Белла (кадр з фільму "Сутінки")

Вона дала зрозуміти, що не проти повернутися до роботи над фільмом. Ба більше, з сучасними бюджетами екранізація книг могла б стати ще кращою.

"Уявіть, якби ми мали великий бюджет, багато любові та підтримки. Я не знаю… я б із задоволенням адаптувала заново. Так, я готова зробити ремейк. Я це роблю. Я згодна", - заявила акторка.

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт (кадр з фільму "Сутінки")

Зазначимо, що кожну частину "Сутінків", окрім "Світанку", який поділили на два фільми, знімав інший режисер. Першу стрічку створила Гардвік, після чого естафету перейняли Кріс Вайц ("Молодий місяць"), Девід Слейд ("Затемнення") та Білл Кондон ("Світанок").

До речі, раніше Стюарт високо оцінювала роботу Гардвік. Водночас вона висловлювала співчуття режисерам продовжень через те, що доводиться працювати в умовах студійного контролю.



Що відомо про "Сутінки"

Нагадаємо, у всіх частинах франшизи Крістен грала разом з Робертом Паттінсоном і Тейлором Лотнером. Серія фільмів вийшла у 2008-2012 роках та зібрала понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.

До речі, Стюарт зараз активно розвивається як режисерка. Нещодавно вийшла її дебютна робота "The Chronology of Water".

Чи стане її заява про "Сутінки" початком нового розділу для вампірської саги, покаже час. А поки що у фанів є про що помріяти.