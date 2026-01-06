ua en ru
Netflix продовжив "Емілі в Парижі" на шостий сезон: що відомо та коли прем'єра

Вівторок 06 січня 2026 16:46
UA EN RU
Netflix продовжив "Емілі в Парижі" на шостий сезон: що відомо та коли прем'єра "Емілі в Парижі" отримає ще один сезон (кадр з серіалу)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Серіал "Емілі в Парижі" офіційно продовжили на шостий сезон. На глядачів чекає ще більше пригод з головними героями.

Що відомо про 6 сезон та коли можлива прем'єра, розповідає РБК-Україна.

"Емілі в Парижі" продовжили на шостий сезон

Радісну для шанувальників новину творці повідомили у короткому відеоролику. У ньому виконавиця головної ролі Лілі Коллінз з'являється у Парижі та задмухує свічку на круасані з цифрою 6.

"Дім, милий дім. "Емілі в Парижі" повертається на 6 сезон", - йшлося в дописі.

Про вихід нового сезону стало відомо через два тижні після виходу всіх 10 епізодів п'ятого, який завершився кількома гучними кліфхенгерами.

Творець серіалу Даррен Стар раніше ділився думками про майбутнє шоу. За його словами, історія й надалі залишатиметься вірною своїй назві, тобто буде зосереджена в Парижі.

"Але якщо є можливість органічно повезти глядачів у нову подорож - це завжди захопливо", - казав Стар.

Netflix продовжив &quot;Емілі в Парижі&quot; на шостий сезон: що відомо та коли прем'єра"Емілі в Парижі" продовжили (кадр з серіалу)

Що відомо про успіх 5 сезону "Емілі в Парижі"

Рішення про продовження ухвалили на тлі успішного старту п'ятого сезону. За сюжетом нових серій Емілі вирушає до Рима, де має відкрити філію агенції Грато, але зрештою усе йде не за планом.

Там вона також занурилася в нові романтичні стосунки зі спадкоємцем модного дому Марчелло Мураторі. Водночас героїня розривалася між новим життям в Італії та минулим у Франції.

Netflix продовжив &quot;Емілі в Парижі&quot; на шостий сезон: що відомо та коли прем'єраЯким був 5 сезон "Емілі в Парижі" (кадр з серіалу)

Загалом новий сезон зібрав 26,8 млн переглядів за 11 днів, ставши хітом у 24 країнах світу, зокрема у Франції, Італії, Бразилії та Німеччині. Фінал залишив чимало запитань, тож, вочевидь, творці даватимуть відповіді вже у нових серіях.

Нагадаємо, Емілі розірвала стосунки з Марчелло, Мінді прийняла пропозицію руки й серця від Ніколя, попри застереження Алфі, а Габріель відправився працювати в Грецію, надіславши звістку Емілі.

Прем'єра 6 сезону може відбутися у 2026 році.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix Tudum, Deadline, Instagram "Emily In Paris".

