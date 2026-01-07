"Сумерки" возвращаются? Кристен Стюарт поразила заявлением (видео)

Кристен Стюарт неожиданно заговорила о возвращении в культовую вампирскую сагу "Сумерки". Актриса не против попробовать себя в другой ответственной роли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление звезды в интервью Entertainment Tonight.

Что сказала Кристен Стюарт о ремейке "Сумерек"

Актриса призналась, что хотела бы переснять ленту как режиссер. Общаясь с журналистами на красной дорожке Palm Springs International Film Festival Creative Impact Awards, она похвалила работу режиссеров франшизы.

"Я очень люблю то, что сделала Кэтрин Хардвик, люблю работу Криса Вайца и всех режиссеров, которые работали над этими фильмами. Они были очень самобытны, немного чудаковаты и искренни - именно в тот момент, когда еще не стали знаменитыми", - сказала Стюарт.

Эдвард и Белла (кадр из фильма "Сумерки")

Она дала понять, что не против вернуться к работе над фильмом. Более того, с современными бюджетами экранизация книг могла бы стать еще лучше.

"Представьте, если бы у нас был большой бюджет, много любви и поддержки. Я не знаю... я бы с удовольствием адаптировала заново. Да, я готова сделать ремейк. Я это делаю. Я согласна", - заявила актриса.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт (кадр из фильма "Сумерки")

Отметим, что каждую часть "Сумерек", кроме "Рассвета", который поделили на два фильма, снимал другой режиссер. Первую ленту создала Хардвик, после чего эстафету переняли Крис Вайц ("Молодая луна"), Дэвид Слейд ("Затмение") и Билл Кондон ("Рассвет").

Кстати, ранее Стюарт высоко оценивала работу Хардвик. В то же время она выражала сочувствие режиссерам продолжений из-за того, что приходится работать в условиях студийного контроля.



Что известно о "Сумерках"

Напомним, во всех частях франшизы Кристен играла вместе с Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером. Серия фильмов вышла в 2008-2012 годах и собрала более 3 миллиардов долларов в мировом прокате.

Кстати, Стюарт сейчас активно развивается как режиссер. Недавно вышла ее дебютная работа "The Chronology of Water".

Станет ли ее заявление о "Сумерках" началом новой главы для вампирской саги, покажет время. А пока что у фанов есть о чем помечтать.