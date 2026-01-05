ua en ru
"Юнацтво" і "Одна битва за іншою": переможці премії Critics Choice Awards 2026

Понеділок 05 січня 2026 17:39
UA EN RU
"Юнацтво" і "Одна битва за іншою": переможці премії Critics Choice Awards 2026 Усі переможці премії Critics Choice Awards 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

4 січня в місті Санта-Моніка (штат Каліфорнія) відбулася 31-ша церемонія вручення премії Critics Choice Association - Critics Choice Awards. Нагороду щороку присуджують телекінокритики за найкращі досягнення в кінематографі та телевізійній індустрії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну Instagram-сторінку заходу.

Тріумфатором вечора стала стрічка "Одна битва за іншою", яка здобула головну нагороду в категорії "Найкращий фільм".

Картина з Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн у головних ролях також принесла перемоги Полу Томасу Андерсону - за найкращу режисуру та адаптований сценарій.

Одразу кілька престижних відзнак отримали й жанрові проєкти.

Фільм "Франкенштейн" режисера Гільєрмо дель Торо відзначили за чоловічу роль другого плану - її отримав Джейкоб Елорді, а також за візуальні ефекти, грим, зачіски та костюми.

Не залишився без уваги й фільм "Грішники" Раян Куглер.

Стрічка здобула нагороди за оригінальний сценарій, акторський ансамбль і саундтрек, а 20-річний Майлз Кетон був визнаний найкращим молодим актором.

Повний список переможців Critics Choice Awards-2026

Найкращий фільм: "Одна битва за іншою"

Найкращий актор: Тімоте Шаламе ("Марті Супрім")

Найкраща акторка: Джессі Баклі ("Гамнет")

Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Найкраща операторська робота: Адольфо Велозо ("Dream Train Dreams")

Найкращий актор другого плану: Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган ("Зброя")

Найкращий молодий актор: Майлз Кетон ("Грішники")

Найкращий акторський ансамбль: Франсін Мейслер ("Грішники")

Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер ("Грішники")

Найкращий адаптивний сценарій: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Найкраща пісня: "Golden", Едже, Марк Сонненблік, Ідо та Тедді, "KPop Demon Hunters"

Найкращий анімаційний фільм: "KPop Demon Hunters"

Найкращий іноземний фільм: "Таємний агент" (Neon)

Найкращий анімаційний серіал: "South Park"

Найкраща комедія: "Голий пістолет"

Найкращий комедійний серіал: "Студія"

Найкращий драматичний серіал: "Пітт"

Найкращий міні-серіал: "Юнацтво"

Найкращий актор драматичного серіалу: Ноа Вайлі ("Пітт")

Найкраща акторка драматичного серіалу: Ріа Сігорн ("Pluribus")

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Трамелл Тіллман ("Розрив")

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Кетрін ЛаНаса ("Пітт")

Найкращий актор комедійного серіалу: Сет Роґен ("Студія")

Найкраща акторка комедійного серіалу: Жан Смарт ("Hacks")

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Айк Барінгольц ("Студія")

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Жанель Джеймс, "Abbott Elementary"

Найкраше ток-шоу: "Джиммі Кіммел наживо!"

