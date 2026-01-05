"Юнацтво" і "Одна битва за іншою": переможці премії Critics Choice Awards 2026
4 січня в місті Санта-Моніка (штат Каліфорнія) відбулася 31-ша церемонія вручення премії Critics Choice Association - Critics Choice Awards. Нагороду щороку присуджують телекінокритики за найкращі досягнення в кінематографі та телевізійній індустрії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну Instagram-сторінку заходу.
Тріумфатором вечора стала стрічка "Одна битва за іншою", яка здобула головну нагороду в категорії "Найкращий фільм".
Картина з Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн у головних ролях також принесла перемоги Полу Томасу Андерсону - за найкращу режисуру та адаптований сценарій.
Одразу кілька престижних відзнак отримали й жанрові проєкти.
Фільм "Франкенштейн" режисера Гільєрмо дель Торо відзначили за чоловічу роль другого плану - її отримав Джейкоб Елорді, а також за візуальні ефекти, грим, зачіски та костюми.
Не залишився без уваги й фільм "Грішники" Раян Куглер.
Стрічка здобула нагороди за оригінальний сценарій, акторський ансамбль і саундтрек, а 20-річний Майлз Кетон був визнаний найкращим молодим актором.
Повний список переможців Critics Choice Awards-2026
Найкращий фільм: "Одна битва за іншою"
Найкращий актор: Тімоте Шаламе ("Марті Супрім")
Найкраща акторка: Джессі Баклі ("Гамнет")
Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
Найкраща операторська робота: Адольфо Велозо ("Dream Train Dreams")
Найкращий актор другого плану: Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")
Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган ("Зброя")
Найкращий молодий актор: Майлз Кетон ("Грішники")
Найкращий акторський ансамбль: Франсін Мейслер ("Грішники")
Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер ("Грішники")
Найкращий адаптивний сценарій: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
Найкраща пісня: "Golden", Едже, Марк Сонненблік, Ідо та Тедді, "KPop Demon Hunters"
Найкращий анімаційний фільм: "KPop Demon Hunters"
Найкращий іноземний фільм: "Таємний агент" (Neon)
Найкращий анімаційний серіал: "South Park"
Найкраща комедія: "Голий пістолет"
Найкращий комедійний серіал: "Студія"
Найкращий драматичний серіал: "Пітт"
Найкращий міні-серіал: "Юнацтво"
Найкращий актор драматичного серіалу: Ноа Вайлі ("Пітт")
Найкраща акторка драматичного серіалу: Ріа Сігорн ("Pluribus")
Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Трамелл Тіллман ("Розрив")
Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Кетрін ЛаНаса ("Пітт")
Найкращий актор комедійного серіалу: Сет Роґен ("Студія")
Найкраща акторка комедійного серіалу: Жан Смарт ("Hacks")
Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Айк Барінгольц ("Студія")
Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Жанель Джеймс, "Abbott Elementary"
Найкраше ток-шоу: "Джиммі Кіммел наживо!"
