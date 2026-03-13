Сумська чесно відповіла, чи змогла помиритися з сестрою: "Там стіна"

Акторка Ольга Сумська прокоментувала стосунки зі своєю старшою сестрою Наталією. Виявилося, що спроби відновити спілкування поки що не дали результату.

Про це Сумська розповіла у коментарі для РБК-Україна.

Чи помирилися Ольга і Наталія Сумські

На питання про стосунки з сестрою акторка відповіла неохоче.

"Це дуже такий процес непередбачуваний. Краще вам це питання поставити Наталі В'ячеславівні", - сказала вона.

Але потім Сумська дала зрозуміти, що намагалася відновити спілкування. Втім, чомусь їй це не вдається.

"Я хочу почути її відповідь, тому що я весь час намагаюся, а там стіна", - сказала акторка.

Що відомо про конфлікт між Ольгою Сумською та її сестрою

Стосунки в родині відомих українських акторок охололи після початку повномасштабної війни. Причиною напруги могла стати позиція старшої доньки Ольги Сумської - акторки Антоніни Паперної.

Ще до 2022 року Паперна переїхала до Росії, де згодом вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича. У подружжя народилося двоє дітей, а сама акторка продовжила будувати кар’єру в Москві. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона не робила публічних заяв щодо війни та не з’являлася в Україні.

Така позиція викликала критику не лише серед шанувальників родини, а й серед близьких. Зокрема, син Наталії Сумської, актор В’ячеслав Хостікоєв, розповідав, що намагався зв’язатися з двоюрідною сестрою на початку великої війни. За його словами, вона не відповіла на повідомлення. Пізніше Хостікоєв неодноразово публічно висловлювався критично щодо її позиції, що, як припускають, стало причиною напруги між родичами.

Про складні стосунки в родині казала і сама Сумська. Вона пригадувала зустріч з родичкою на церемонії вручення Шевченківської премії у 2024 році.

"Всі вітаються - сестра не повертає голови. І це всі бачили. Як це мені? Ну, можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче", - казала актриса.

Попри це Сумська неодноразово зізнавалася в інтерв’ю, що хотіла б відновити теплі стосунки з сестрою. Акторка наголошувала, що завжди ставилася до Наталії як до другої мами і сподівається, що родинний конфлікт з часом вдасться подолати.

У лютому 2025 року Сумська заговорила про примирення з сестрою. Тоді зірка дуже раділа й казала, що знову спілкується з родичкою.

"Хто зробив перший крок до примирення - яка тепер різниця. Головне, що ми знову разом", - говорила акторка.