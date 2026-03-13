ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Сумская честно ответила, смогла ли помириться с сестрой: "Там стена"

17:08 13.03.2026 Пт
3 мин
Год назад актриса говорила, что вновь нашла общий язык с сестрой, но сейчас она раскрыла новые детали
Катерина Собкова
Сумская честно ответила, смогла ли помириться с сестрой: "Там стена" Ольга Сумская и ее сестра Наталья

Актриса Ольга Сумская прокомментировала отношения со своей старшей сестрой Натальей. Оказалось, что попытки возобновить общение пока что не дали результата.

Об этом Сумская рассказала в комментарии для РБК-Украина.

Помирились ли Ольга и Наталья Сумские

На вопрос про отношения с сестрой актриса ответила неохотно.

"Это очень такой процесс непредсказуемый. Лучше вам этот вопрос задать Наталье Вячеславовне", - сказала она.

Но потом Сумская дала понять, что пыталась возобновить общение. Впрочем, почему-то ей это не удается.

"Я хочу услышать ее ответ, потому что я все время пытаюсь, а там стена", - сказала актриса.

Что известно о конфликте между Ольгой Сумской и ее сестрой

Отношения в семье известных украинских актрис остыли после начала полномасштабной войны. Причиной напряжения могла стать позиция старшей дочери Ольги Сумской - актрисы Антонины Паперной.

Еще до 2022 года Паперная переехала в Россию, где впоследствии вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча. У супругов родилось двое детей, а сама актриса продолжила строить карьеру в Москве. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она не делала публичных заявлений относительно войны и не появлялась в Украине.

Такая позиция вызвала критику не только среди поклонников семьи, но и среди близких. В частности, сын Натальи Сумской, актер Вячеслав Хостикоев, рассказывал, что пытался связаться с двоюродной сестрой в начале большой войны. По его словам, она не ответила на сообщения. Позже Хостикоев неоднократно публично высказывался критически относительно ее позиции, что, как предполагают, стало причиной напряжения между родственниками.

О сложных отношениях в семье говорила и сама Сумская. Она вспоминала встречу с родственницей на церемонии вручения Шевченковской премии в 2024 году.

"Все здороваются - сестра не поворачивает головы. И это все видели. Как это мне? Ну, можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно", - говорила актриса.

Несмотря на это Сумская неоднократно признавалась в интервью, что хотела бы восстановить теплые отношения с сестрой. Актриса подчеркивала, что всегда относилась к Наталье как ко второй маме и надеется, что семейный конфликт со временем удастся преодолеть.

В феврале 2025 года Сумская заговорила о примирении с сестрой. Тогда звезда очень радовалась и говорила, что снова общается с родственницей.

"Кто сделал первый шаг к примирению - какая теперь разница. Главное, что мы снова вместе", - говорила актриса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко