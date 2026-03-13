Сумская честно ответила, смогла ли помириться с сестрой: "Там стена"

Актриса Ольга Сумская прокомментировала отношения со своей старшей сестрой Натальей. Оказалось, что попытки возобновить общение пока что не дали результата.

Об этом Сумская рассказала в комментарии для РБК-Украина.

Помирились ли Ольга и Наталья Сумские

На вопрос про отношения с сестрой актриса ответила неохотно.

"Это очень такой процесс непредсказуемый. Лучше вам этот вопрос задать Наталье Вячеславовне", - сказала она.

Но потом Сумская дала понять, что пыталась возобновить общение. Впрочем, почему-то ей это не удается.

"Я хочу услышать ее ответ, потому что я все время пытаюсь, а там стена", - сказала актриса.

Что известно о конфликте между Ольгой Сумской и ее сестрой

Отношения в семье известных украинских актрис остыли после начала полномасштабной войны. Причиной напряжения могла стать позиция старшей дочери Ольги Сумской - актрисы Антонины Паперной.

Еще до 2022 года Паперная переехала в Россию, где впоследствии вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча. У супругов родилось двое детей, а сама актриса продолжила строить карьеру в Москве. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она не делала публичных заявлений относительно войны и не появлялась в Украине.

Такая позиция вызвала критику не только среди поклонников семьи, но и среди близких. В частности, сын Натальи Сумской, актер Вячеслав Хостикоев, рассказывал, что пытался связаться с двоюродной сестрой в начале большой войны. По его словам, она не ответила на сообщения. Позже Хостикоев неоднократно публично высказывался критически относительно ее позиции, что, как предполагают, стало причиной напряжения между родственниками.

О сложных отношениях в семье говорила и сама Сумская. Она вспоминала встречу с родственницей на церемонии вручения Шевченковской премии в 2024 году.

"Все здороваются - сестра не поворачивает головы. И это все видели. Как это мне? Ну, можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно", - говорила актриса.

Несмотря на это Сумская неоднократно признавалась в интервью, что хотела бы восстановить теплые отношения с сестрой. Актриса подчеркивала, что всегда относилась к Наталье как ко второй маме и надеется, что семейный конфликт со временем удастся преодолеть.

В феврале 2025 года Сумская заговорила о примирении с сестрой. Тогда звезда очень радовалась и говорила, что снова общается с родственницей.

"Кто сделал первый шаг к примирению - какая теперь разница. Главное, что мы снова вместе", - говорила актриса.