ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Хоче всидіти на двох стільцях": Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом Стужук

Вівторок 27 січня 2026 18:38
UA EN RU
"Хоче всидіти на двох стільцях": Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом Стужук Ольга Сумська і Софія Стужук (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі розгорівся скандал за участі акторки Ольги Сумської. Причиною стала її коментар на публікацію скандальної блогерки Софії Стужук, яка після початку повномасштабної війни залишила Україну та неодноразово потрапляла в інформаційні скандали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Стужук.

У своїх соцмережах Стужук опублікувала фото з п’ятьма дітьми. Під цим дописом Ольга Сумська залишила коментар у вигляді шести червоних сердечок.

Цей жест не залишився непоміченим - користувачі Threads активно поширили скриншот і різко розкритикували акторку.

&quot;Хоче всидіти на двох стільцях&quot;: Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом СтужукОльгу Сумську потрапила у скандал після коментаря під дописом Софії Стужук (скріншот)

У коментарях користувачі висловили різко негативну реакцію на дії акторки.

Частина дописувачів звинуватила артистку в подвійних стандартах і небажанні займати чітку позицію, зазначаючи, що вона нібито намагається "всидіти на двох кріслах".

Також у мережі лунають закиди щодо того, що Софія Стужук, якій Сумська залишила емодзі-коментар, продовжує жити за кордоном і, за словами користувачів, сплачувати податки в РФ, а в минулому нібито поширювала наративи, близькі до російської пропаганди.

  • Сумська - це дно. Її сестра значно розумніша і патріотка
  • Народна артистка України поважає людину, яка сплачує податки Росії під час війни проти її країни, а Стужук працювала на російську пропаганду, частково звинувачуючи нас
  • То пані Сумська у рожевих окулярах
  • Голуби миру
  • Важаю, що Ольга може навіть не знати її, просто підтримала її як жінка, яка теж мама
  • Є шанс, що Ольга просто лайкнула фотку як ідею, і не дивилась, хто там автор…

На хвилю критики відреагувала й сама Софія Стужук. Під дописом однієї з користувачок, яка опублікувала коментар Сумської, блогерка написала:

"А вас ще ніяк не попустить. Мої ж ви хороші "согражданє", - написала Стужук.

&quot;Хоче всидіти на двох стільцях&quot;: Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом СтужукСтужук відповіла хейтерам (скріншот)

За що українці критикують Софію Стужук

Скандальна репутація блогерки тягнеться ще з лютого 2022 року. Тоді, перебуваючи на відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах, вона опублікувала сторіс зі шопінгу з підписом "Осторожно, русские в Дубай" (мовою оригіналу).

Після хвилі обурення цей контент було видалено.

Після початку повномасштабного вторгнення Стужук спершу публікувала емоційні дописи на підтримку України, однак згодом її риторика змінилася.

&quot;Хоче всидіти на двох стільцях&quot;: Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом СтужукСофія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Вона заявила, що підтримує свою країну, але не має наміру поширювати "екстремізм і ненависть" щодо росіян.

Згодом блогерка разом із родиною переїхала до Латвії та фактично перестала публічно говорити про війну.

Вона жодного разу не назвала Росію винною в геноциді українського народу й навіть виправдовувала масовані атаки РФ по Києву.

Зокрема, Софія звинувачувала в обстрілах українців, які, за її словами, нібито "радіють чужим руйнуванням", коментуючи вибухи на незаконно збудованому Кримському мосту.

У 2025 році блогерка знову опинилася в центрі уваги - цього разу через проблеми із законом.

&quot;Хоче всидіти на двох стільцях&quot;: Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом СтужукСофія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Київська міська прокуратура повідомила їй про підозру в ухиленні від сплати податків.

За даними слідства, державний бюджет недоотримав 10,5 млн грн податку на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору.

Водночас сама Стужук ці звинувачення заперечила, заявивши, що ситуація є наслідком "атаки" з боку "зацікавлених осіб".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Сумська Софія Стужук Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін