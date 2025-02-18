Ольга Сумська помирилася зі старшою сестрою: "Ми нарешті спілкуємося"

Відома українська акторка театру і кіно Ольга Сумська, яка розповіла, як рішення доньки жити в РФ вплинуло на її кар'єру в Україні , зізналася, що вона помирилася зі своєю старшою сестрою Наталією.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-проєкту "Смачно та Душевно з Разміком ".

"Вперше можу сказати, що ми нарешті-таки спілкуємося, що все налагоджується. І це чудово", - поділилася Сумська.

Артистка зазначила, що перед тим, як її стосунки з близькою людиною налагодилися, їй наснився віщий сон.

"Мені наснився сон кілька місяців тому, що я йду вулицею біля собору і бачу: стоїть священник і благословляє людей, люди причащаються. Я підходжу до нього і кажу: "Благословіть мене, отче", і ось кладу йому руку. Він благословляє, і раптом ще одна рука. Я повертаю голову, а це Наталя. І священник тримає ці дві руки разом. Після цього сну минув деякий час, і ми почали спілкуватися", - наголосила актриса.

Водночас на запитання, хто ж зробив перший крок до примирення, Ольга Сумська не відповіла конкретно.

"Хто зробив перший крок до примирення - яка тепер різниця. Головне, що ми знову разом", - підкреслила артистка.

На відео цей момент можна подивитися з 1:17:41.

Що відомо про стосунки Ольги Сумської з сестрою Наталією Сумською

Стосунки в акторській династії почали псуватися після 2022 року. Відомо, що старша донька Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна задовго до початку війни поїхала в Росію, там одружилася з російським актором Володимиром Ягличем і народила там двох дітей. Також вона будує в Москві акторську кар'єру. Після початку повномасштабного вторгнення Паперна не коментувала події в Україні та не приїжджала в рідну країну.

Таку позицію розкритикували як і багато шанувальників Ольги Сумської, так і її родичі. Так, син Наталії Сумської В'ячеслав Хостікоєв намагався зв'язатися з Паперною на початку повномасштабної війни, але вона не відповіла на його повідомлення. Він постійно критикував позицію двоюрідної сестри, що не сподобалося Ользі Сумській.

Наталя своєю чергою під час церемонії нагородження Шевченківських лауреатів, що відбулася 2024 року в театрі Івана Франка, не підійшла до сестри, щоб привітатися.

Ольга Сумська не раз у своїх інтерв'ю говорила, що хоче налагодити стосунки з сестрою, яку вважає другою мамою.



Наталя Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)