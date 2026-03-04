ua en ru
Молодша донька Сумської зізналася, коли востаннє бачилася із сестрою, яка живе в РФ

11:47 04.03.2026 Ср
3 хв
Також Ганна поділилася, чому Тоню Паперну вважає "другою мамою"
aimg Іванна Пашкевич
Молодша донька Сумської зізналася, коли востаннє бачилася із сестрою, яка живе в РФ Ганна Борисюк і Тоня Паперна (колаж РБК-Україна)

Молодша донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка - Ганна Борисюк - розповіла, як зараз спілкується зі своєю старшою сестрою Антоніною Паперною, яка нині мешкає в Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дівчини для OBOZ.UA.

Дівчина зізналася, що вони з Антоніною не бачилися від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас вона наголосила, що зберігає теплі почуття до сестри та дуже сумує за племінниками.

"Ми дуже давно не бачилися - ще з початку повномасштабного вторгнення. Племінникам зараз вісім і п’ять років, і дуже боляче спостерігати за ними лише через відео, бачити, як швидко вони дорослішають", - розповіла Анна.

За словами доньки акторського подружжя, старша сестра завжди відігравала важливу роль у її житті.

"Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше", - зазначила дівчина.

Вона також додала, що їхня мама частіше підтримує зв’язок із Антоніною, адже їй складніше спілкуватися на відстані.

Молодша донька Сумської зізналася, коли востаннє бачилася із сестрою, яка живе в РФСумська з доньками (фото: (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані - значно простіше вживу", - пояснила Анна.

Дівчина зізналася, що сподівається на майбутню зустріч із сестрою.

"Я сподіваюся, що колись ми дозволимо собі повірити в більше - у зустрічі, у спільні моменти, у просту можливість бути разом. Знаю, що не пробачу собі, якщо цього не станеться", - сказала молодша спадкоємиця Сумської.

Окрім того, вона поділилася своїм ставленням до дружби та кола близьких людей.

"Я не заводжу багато друзів поза сім’єю. Мої друзі - це моя сім’я. У мене насправді дуже мало подруг - від сили три. Є одна, яка найближча. Ще одна - теж дуже хороша подруга, але вона зараз за кордоном. Ми навчалися разом - спершу у школі, потім в університеті. Це люди, яких я знаю давно, з якими є історія", - розповіла Анна.

За її словами, вона дуже обережно ставиться до довіри.

"Я нікого не підпускаю близько. Довіряю тільки своїй родині. Мабуть, такий у мене характер, бо дуже чутливо бачу людей. Люди бувають різні - сьогодні одні, завтра інші. І я це помічаю. Ціную якість, а не кількість", - підсумувала Борисюк.

Молодша донька Сумської зізналася, коли востаннє бачилася із сестрою, яка живе в РФСумська і Борисюк з донькою Анною (фото: (фото: instagram.com/olgasumska)

Де зараз Антоніна Паперна

Відомо, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну старша донька Ольги Сумської переїхала до Москви.

Саме там вона почала розвивати свою акторську кар’єру, а згодом одружилася з російським актором Володимир Яглич.

У шлюбі з ним у Паперної народилися двоє дітей - донька та син.

Після 24 лютого 2022 року акторка публічно не висловлювалася із засудженням російської агресії проти України.

Молодша донька Сумської зізналася, коли востаннє бачилася із сестрою, яка живе в РФСумська з донькою Тонею (фото: (фото: instagram.com/olgasumska)

Наразі вона продовжує жити в Росії та бере участь у зйомках фільмів і телевізійних серіалів. У її профілі в Instagram також зазначені російські контакти агентів, які займаються кінопроєктами.

Ольга Сумська рідко коментує ситуацію, пов’язану з донькою. Втім, іноді акторка підкреслює, що не може ухвалювати рішення за дорослу людину і не несе відповідальності за її життєвий вибір.

