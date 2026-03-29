Сумська чесно сказала, скільки грошей їй потрібно на місяць (відео)

18:01 29.03.2026 Нд
2 хв
Акторка зізналася, чи знає вона ціни на картоплю і паливо, а також скільки витрачає на манікюр
aimg Поліна Кузенко
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумська відповіла на запитання про гроші та витрати та назвала суму, яка потрібна її родині на місяць. Акторка також зізналася, чи знає ціни на базові продукти й що думає про розмір середньої зарплати українців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Сумська сказала у новому відео з Instagram блогера і перукаря Івана Морозова.

Скільки грошей витрачає Сумська

Так, спочатку в акторки спитали, скільки нині коштує картопля.

"Червона добра, але базарна найкраща. 50-60 десь гривень", - сказала Сумська.

Також вона висловилася про вартість палива. Артистка зауважила, що ціни змінюються з кожним днем.

Окрім цього, Сумська розповіла, що не платить за "комуналку", адже за неї це робить чоловік. Тому вона не знає, скільки це коштує на місяць.

Сумська висловилася про ціни (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторка висловилася й про середній рівень зарплат в Україні.

"Дуже низька (зарплата), ганебна. Це треба виправляти негайно!" - заявила вона.

Сумська також назвала свій "базовий мінімум". Нині так говорять про суму, яка потрібна для оплати всіх необхідних платежів та задоволення усіх потреб.

"Для нашої родини це мінімум тисяча доларів", - зізналася зірка.

А ось на б'юті Сумська витрачає небагато. Щомісяця вона робить манікюр, це приблизно одна тисяча гривень. А до косметолога акторка ходить раз на пів року. Втім, що саме їй там роблять та які процедури обирає зірка - залишиться секретом, деталей вона не розкрила.

Нагадаємо, нещодавно Сумська висловилася про свої гонорари. Нині вона не може похизуватися статусом гривневої мільйонерки.

"Ні, на жаль. Але я знову ж таки подумки мрію про ці часи. Я собі навіть написала в план. Слухайте, так ціни ростуть, що… Тому мільйонеркою я назвати себе, на жаль, не можу. Але, можливо, в майбутньому", - сказала Сумська.

