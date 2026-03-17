Сумська приголомшила зізнанням про свої гонорари: "Мільйонеркою себе назвати не можу"

Заслужена артистка України Ольга Сумська чесно поділилася, якими були її заробітки в кіно та театрі на початку кар'єри та в останні роки. Вона зізналася, що сьогодні рівень доходів значно менший.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки YouTube-проєкту "Люкс ФМ.

Що сказала Сумська про заробітки на початку кар'єри

Акторка пригадала свої найменші гонорари. Першу зарплату вона отримала під час роботи в театрі імені Лесі Українки.

"Це 96 карбованців. І на них можна було жити не менше місяця, тому що ціни були зовсім інші", - розповіла Ольга.

Водночас у кіно система оплати була іншою. За словами Сумської, колись акторам платили навіть за проби.

"Ти приходив на кастинг і тобі платили гонорар. Це не так, що сьогодні ти приходиш, тобі нічого не платять, навіть за таксі, якщо ти тільки попросиш, а так не запропонують", - поділилася вона.

Вона також розповіла про найменші заробітні ставки у кіно, які змінювалися з роками.

"Це 9,50. Потім, якщо ти вже відомий актор - 14. Оце були такі градації. Потім 25 і найвища ставка ще за радянських часів - це 75 карбованців за знімальний день", - пригадала акторка.

Сумська розповіла про свої доходи (фото: instagram.com/olgasumska)

Найбільший гонорар і сучасні заробітки

Ольга розкрила, що її найбільший гонорар становив 2 тисячі доларів за знімальний день - сьогодні це близько 88 тисяч гривень. Втім, таку суму вона отримувала ще задовго до повномасштабного вторгнення.

"Це було давно. Я мрію, щоб ці часи повернулися", - зізналася акторка.

Також вона чесно відповіла, чи дозволяють їй теперішні доходи назвати себе гривневою мільйонеркою.

"Ні, на жаль. Але я знову ж таки подумки мрію про ці часи. Я собі навіть написала

в план. Слухайте, так ціни ростуть, що… Тому мільйонеркою я назвати себе, на жаль, не можу. Але, можливо, в майбутньому", - поділилася Сумська.