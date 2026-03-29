Сумская честно сказала, сколько денег ей нужно на месяц (видео)

Сколько денег тратит Сумская

Так, сначала у актрисы спросили, сколько сейчас стоит картофель.

"Красная хорошая, но базарная лучшая. 50-60 где-то гривен", - сказала Сумская.

Также она высказалась о стоимости топлива. Артистка отметила, что цены меняются с каждым днем.

Кроме этого, Сумская рассказала, что не платит за "коммуналку", ведь за нее это делает муж. Поэтому она не знает, сколько это стоит в месяц.

Актриса высказалась и о среднем уровне зарплат в Украине.

"Очень низкая (зарплата), позорная. Это надо исправлять немедленно!" - заявила она.

Сумская также назвала свой "базовый минимум". Сейчас так говорят о сумме, которая нужна для оплаты всех необходимых платежей и удовлетворения всех потребностей.

"Для нашей семьи это минимум тысяча долларов", - призналась звезда.

А вот на бьюти Сумская тратит немного. Ежемесячно она делает маникюр, это примерно одна тысяча гривен. А к косметологу актриса ходит раз в полгода. Впрочем, что именно ей там делают и какие процедуры выбирает звезда - останется секретом, деталей она не раскрыла.

Напомним, недавно Сумская высказалась о своих гонорарах. Сейчас она не может похвастаться статусом гривневой миллионерши.

"Нет, к сожалению. Но я опять же мысленно мечтаю об этих временах. Я себе даже написала в план. Слушайте, так цены растут, что... Поэтому миллионершей я назвать себя, к сожалению, не могу. Но, возможно, в будущем", - сказала Сумская.